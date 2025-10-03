Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 15:55

Оппозиция лидирует на выборах в чешский парламент

В Чехии стартовали выборы в парламент

Андрей Бабиш Андрей Бабиш Фото: Michael Heitmann/dpa/Global Look Press

Оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан») под руководством бывшего премьер-министра Андрея Бабиша лидирует на парламентских выборах в Чехии, сообщает Чешское радио со ссылкой на данные социологических исследований. Согласно последним замерам, примерно треть избирателей готова поддержать партию на голосовании, которое проходит в пятницу и субботу.

Центристское движение ANO, согласно опросам, может одержать уверенную победу на выборах в нижнюю палату парламента, традиционно проходящих в пятницу с 14:00 до 22:00 (с 15:00 до 23:00 мск) и в субботу с 8:00 до 14:00 (с 9:00 до 15:00 мск). База сторонников ANO остается неизменной уже немало лет, — говорится в сообщении.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на экспертов сообщило, что Евросоюз опасается потенциального успеха партии бывшего премьер-министра Чехии «Акция недовольных граждан» на парламентских выборах. По мнению аналитиков, это связано с возможным ухудшением положения Украины и риском превращения Чехии в «третьего антиевропейского агитатора» после Венгрии и Словакии.

Кроме того, издание The New York Times заявило, что Чехия может прекратить программу военных поставок Украине в случае победы на выборах оппозиционной партии ANO. Отмечается, что голосование в стране запланировано на 3–4 октября.

Чехия
оппозиция
выборы
парламенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты подробности переформирования бригады «Эспаньола»
Аллегрова сделала Игорю Крутому признание, о котором молчала все годы
Ушла из жизни старейшина Художественного театра Нина Гуляева
«Очень рада»: победительница Игр стран СНГ о бое с соотечественницей
Последний тост НАТОвца: ВС РФ ударили по ресторану «Тбилисо», кого накрыли
Знаменитый шотландский пирог с мясом: идеален для обеда или ужина
АвтоВАЗ объяснил, почему не осматривает попавшую в ДТП из-за руля «Весту»
Российские таможенники пресекли ввоз контрабандных Cartier и Dior
Меркель возмутилась из-за речи Макрона на Дне германского единства
Четыре человека погибли в жесткой аварии во Владимирской области
«Самобытная и суверенная»: Путин назвал истинную силу России
Появились подробности о «поясе крепостей» Украины для сдерживания России
В Госдуме ответили, почему министр из Литвы проигнорировал вопрос о Крыме
Какие советские и дореволюционные открытки стоят дорого: гид коллекционера
Российский клуб подписал 75-летнего футболиста
Политолог указал на главные различия между выступлениями Путина и Трампа
Путин воздал должное героям, защищавшим Родину ценой жизни
«Уральские авиалинии» анонсировали запуск нового направления
Путин рассказал, где смогут проявить себя Герои России
В Германии поделились впечатлениями от выступления Путина на «Валдае»
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.