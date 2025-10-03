Оппозиция лидирует на выборах в чешский парламент В Чехии стартовали выборы в парламент

Оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан») под руководством бывшего премьер-министра Андрея Бабиша лидирует на парламентских выборах в Чехии, сообщает Чешское радио со ссылкой на данные социологических исследований. Согласно последним замерам, примерно треть избирателей готова поддержать партию на голосовании, которое проходит в пятницу и субботу.

Центристское движение ANO, согласно опросам, может одержать уверенную победу на выборах в нижнюю палату парламента, традиционно проходящих в пятницу с 14:00 до 22:00 (с 15:00 до 23:00 мск) и в субботу с 8:00 до 14:00 (с 9:00 до 15:00 мск). База сторонников ANO остается неизменной уже немало лет, — говорится в сообщении.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на экспертов сообщило, что Евросоюз опасается потенциального успеха партии бывшего премьер-министра Чехии «Акция недовольных граждан» на парламентских выборах. По мнению аналитиков, это связано с возможным ухудшением положения Украины и риском превращения Чехии в «третьего антиевропейского агитатора» после Венгрии и Словакии.

Кроме того, издание The New York Times заявило, что Чехия может прекратить программу военных поставок Украине в случае победы на выборах оппозиционной партии ANO. Отмечается, что голосование в стране запланировано на 3–4 октября.