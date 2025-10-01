Украина может лишиться поставок оружия из Чехии NYT: Чехия может отказаться от военной помощи Украине

Чехия может отказаться от программы поставки оружия Украине в случае победы на выборах оппозиционной партии ANO, передает The New York Times. Отмечается, что голосование состоится в стране 3–4 октября.

Представители партии намерены пересмотреть условия помощи Киеву, передают журналисты. Политики намерены передать бремя финансирования программы Североатлантическому альянсу. Депутат Европарламента от ANO Ярослав Бзох подчеркнул, что считает нецелесообразным финансирование Украины. Он отметил, что в настоящее время чешские граждане страдают от кризисных экономических явлений.

Также евродепутат уверен, что поставки боеприпасов Киеву осуществляются по завышенным ценам и проходят в непрозрачных условиях. В ANO указали, что программа военной поддержки Украины «полностью прогнила».

Ранее стало известно, что США прекратят финансирование ряда военных программ для стран, граничащих с Россией. По их данным, решение уже доведено до европейских дипломатов. Изменения касаются инициатив, существующих больше 10 лет.