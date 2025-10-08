Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 14:23

Жители российского города пожаловались на едкий запах

V1.RU: волгоградцы жалуются на запах гари в городе

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Утром 8 октября жители различных районов Волгограда столкнулись с проблемой — они ощутили сильный запах горящего пластика, передает V1.RU. Среди обратившихся — жители Центрального, Советского, Дзержинского и Ворошиловского районов.

По свидетельствам местных жителей, зловоние настолько интенсивное, что его можно не только почувствовать при вдыхании, но и увидеть невооруженным глазом — воздух становится более густым и мутным. Читатели издания отмечают, что неприятный запах проникает в квартиры, даже если окна закрыты. Некоторые из них жалуются на ухудшение самочувствия из-за этого запаха.

Запах гари, предположительно, распространяется из Астраханской области, где в течение нескольких дней велась активная борьба с масштабными пожарами. Журналисты V1.RU занимаются выяснением причин возникновения этого запаха, обращаясь за информацией в городские экологические службы и Главное управление МЧС России по Волгоградской области.

Ранее жители Нижнего Новгорода сообщили о неприятном запахе в центре города и районе Щербинки. Они предположили что это может быть связано с экологическими проблемами.

Волгоградская область
запах гари
жалобы
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе обнародовали реакцию Киева на слова Меркель о Польше и Прибалтике
«Самое эффективное»: в Госдуме назвали реакцию на передачу ВСУ Tomahawk
Киев может получить более опасные ракеты, чем Tomahawk
Британец остался без ног из-за сепсиса, который приняли за обычный грипп
Артемий Лебедев назвал условие для переезда в США
Геронтолог усомнился в существовании людей старше 120 лет
Установлена личность неудавшегося маньяка из Лефортовского парка
Норвежских лыжников предупредили о карьерном кризисе без россиян
Врачи впервые зафиксировали коллективный бред среди геймеров
В Сети появились кадры с ударом «Искандера» по военному цеху в Херсоне
В Госдуме оценили шансы Макрона удержаться на посту президента
Политолог ответил, почему Трампу пока нет смысла свергать Зеленского
Мать сломала ребра 11-месячному сыну за то, что он испачкался сажей
Принц Гарри чуть не наткнулся на неприятный сюприз в туалете
Найдена часть Земли с самым быстрым нагреванием океанов
Наступление ВС РФ на Покровск 8 октября: сколько города освобождено, сводка
Невролог назвал причины онемения рук
Рябков объяснил, почему на самом деле расторгли договор по плутонию с США
Ученый оценил шансы людей на вечную жизнь
В США проверяют модель с OnlyFans, продавшую воду из ванны за $50
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.