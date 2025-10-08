Жители российского города пожаловались на едкий запах

Утром 8 октября жители различных районов Волгограда столкнулись с проблемой — они ощутили сильный запах горящего пластика, передает V1.RU. Среди обратившихся — жители Центрального, Советского, Дзержинского и Ворошиловского районов.

По свидетельствам местных жителей, зловоние настолько интенсивное, что его можно не только почувствовать при вдыхании, но и увидеть невооруженным глазом — воздух становится более густым и мутным. Читатели издания отмечают, что неприятный запах проникает в квартиры, даже если окна закрыты. Некоторые из них жалуются на ухудшение самочувствия из-за этого запаха.

Запах гари, предположительно, распространяется из Астраханской области, где в течение нескольких дней велась активная борьба с масштабными пожарами. Журналисты V1.RU занимаются выяснением причин возникновения этого запаха, обращаясь за информацией в городские экологические службы и Главное управление МЧС России по Волгоградской области.

Ранее жители Нижнего Новгорода сообщили о неприятном запахе в центре города и районе Щербинки. Они предположили что это может быть связано с экологическими проблемами.