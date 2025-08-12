«Опять травят»: невыносимая вонь окутала российский город

Жители Нижнего Новгорода пожаловались на вонь в городе, сообщает Telegram-канал Ni Mash. По словам горожан, неприятный запах можно заметить в центре, а также в районе Щербинки. Местные жители в Сети предполагают, что их «опять травят».

При этом последнюю неделю Росприроднадзор наблюдал за зловонными выбросами со станции аэрации. В мэрии, в свою очередь, рассказали о закупке нового оборудования для мониторинга качества воздуха.

Ранее стало известно, что сумма экологического ущерба, нанесенного структурами компании «Южуралзолото», по предварительной информации, достигает 6 млрд рублей. Об этом свидетельствуют результаты расследования дел о порче земли и нарушении правил охраны окружающей среды.

Кроме того, химик Андрей Дорохов считает, что сжигание травы наносит необратимый ущерб природе, разрушая целые экосистемы. Это, по его мнению, а не выделение вредных газов и есть главная опасность такой практики. Сжигание травы, по словам эксперта, нарушает не только пищевую цепь, но и разрушает почвенный покров, снижая плодородие земли.