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04 июля 2025 в 15:14

Оценен экологический ущерб по делу «Южуралзолота»

Экологический ущерб по делу «Южуралзолота» оценили в 6 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сумма экологического ущерба, нанесенного структурами компании «Южуралзолото», по предварительной информации, достигает 6 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Об этом свидетельствуют результаты расследования дел о порче земли и нарушении правил охраны окружающей среды. По словам собеседника, за оперативное сопровождение дел отвечает Федеральная служба безопасности России.

По предварительным данным, экологический ущерб, причиненный структурами компании «Южуралзолото» в Челябинской области, оценивается в 6 млрд рублей. В ходе расследования получены показания подчиненных основного владельца «Южуралзолота» Константина Струкова, — отметил источник агентства.

Ранее Струков сообщил об отсутствии планов скрываться от правоохранительных органов. При этом миллиардер не стал высказываться насчет иска Генпрокуратуры о национализации предприятий холдинга «Южуралзолото Группа Компаний». По его словам, сейчас он находится в Челябинской области. Также стало известно, что стоимость акций главы холдинга, которые намерены конфисковать, составляет 200 млрд рублей.

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правоохранители
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