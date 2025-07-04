«Мне и некуда»: совладелец «Южуралзолота» не будет скрываться от правосудия

«Мне и некуда»: совладелец «Южуралзолота» не будет скрываться от правосудия Президент «Южуралзолота» заявил, что не хочет скрываться от правоохранителей

Президент и крупнейший акционер компании «Южуралзолото» (ЮГК) Константин Струков сообщил об отсутствии планов скрываться от правоохранительных органов. В ходе общения с ТАСС миллиардер не стал высказываться насчет иска Генпрокуратуры о национализации предприятий холдинга «Южуралзолото Группа Компаний». По его словам, сейчас он находится в Челябинской области.

Я на работе, спокойно работаю. Конечно, а где же я должен быть еще? Я не собираюсь скрываться, мне и некуда, — отметил Струков.

До этого совладелец «Южуралзолота» опроверг данные о своем отъезде за рубеж и сообщил, что находится в Хакасии. По словам миллиардера, он не планирует покидать страну.

Ранее стало известно, что стоимость акций главы холдинга «Южуралзолото Группа Компаний», которые намерены конфисковать, составляет 200 млрд рублей. Следствие полагает, что до 2022 года для сокрытия преступлений он оформил актив на кипрский офшор Ugold Limited. Его номинальным руководителем была дочь Струкова Александра, имеющая швейцарское гражданство.