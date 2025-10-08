Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 19:12

В Сирии захотели решительно бороться с террористами

Глава МИД Сирии: республика намерена решительно бороться с ИГ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство Сирии намерено решительно противостоять «Исламскому государству» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил министр иностранных дел арабской республики Асаад аш-Шибани в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Анкаре. При этом он отметил, что страна рассчитывает на помощь международного сообщества, передает газета Milliyet.

Сирийское правительство обладает сильной волей бороться с ИГ в сотрудничестве с международным сообществом, — заявил аш-Шибани.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что в стране арестовали 51 подозреваемого в пособничестве террористам «Исламского государства». Рейды провели в 33 провинциях страны, в них приняли участие антитеррористические отделы региональных управлений безопасности и жандармерии.

До этого о крупном успехе в поимке высокопоставленных членов ИГ сообщили Сирийские силы безопасности. В провинции Дейр-эз-Зор был арестован Абу Хусейн аль-Идари — один из командиров организации, который отвечал за материально-техническое обеспечение террористов.

Сирия
Исламское государство
террористы
МИД
