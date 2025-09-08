Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 03:26

Один из главарей ИГ задержан в Сирии

Syria TV: в Сирии арестовали одного из главарей ИГИЛ Абу Хусейна аль-Идари

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сирийские силы безопасности задержали высокопоставленного командира террористической организации «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает телеканал Syria TV, арестованный под псевдонимом Абу Хусейн аль-Идари отвечал за материально-техническое обеспечение террористов.

Арестованный занимался логистикой и финансированием террористической деятельности, включая поддержку семей боевиков. Его задержание является значительным успехом сирийских сил безопасности. Задержание произошло на фоне активизации подпольных ячеек ИГ в регионе.

Террорист по прозвищу Абу Хусейн аль-Идари отвечал за материально-техническое обеспечение действовавших в Сирии ячеек организации, а также за денежные выплаты женам боевиков ИГ, погибших в столкновениях, — указано в сообщении.

Несмотря на официальное объявление о разгроме ИГ в 2018 году, подпольные ячейки террористов продолжают действовать на территории Сирии. Российские Военно-космические силы оказали значительную поддержку в борьбе с терроризмом, начав операцию в сентябре 2015 года. За три года активных боевых действий основные силы ИГ были уничтожены, однако отдельные группы продолжают представлять угрозу безопасности региона.

Ранее в Канаде пассажир автобуса, объявивший о связях с ИГ, перерезал горло мужчине после вопроса о религии. Позже на остановке он напал на второго человека.

Сирия
ИГИЛ
аресты
террористы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД рассказали об ожидаемой в 2025 году индексации зарплат бюджетников
Адвокат раскрыла, в каком случае часы признают совместным имуществом
Песков указал на рост числа поддерживающих позицию России стран
Угрозы украинцев, СВО, конфискация имущества: как живет Таисия Повалий
Один из главарей ИГ задержан в Сирии
Хирург развеял главные страхи пациентов перед ринопластикой
Трамп раскрыл, через сколько дней могут состояться его переговоры с Путиным
Проект о снижении НДС на продукты питания рассмотрят в Госдуме
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 сентября, заносы с юга
Массовые беспорядки вспыхнули на территории Стамбула
Иноагентство, сложности вне России, миллионные гонорары: как живет Слепаков
Пожилые американцы участвуют в украинском конфликте на стороне ВСУ
Российские военные вытащили из антидроновой сетки совенка
Стало известно, когда и на сколько повысят материнский капитал
Не только Крид: как Лопес, Мадонна ответили за пошлые выступления
Выявлен победитель финального матча US Open в Нью-Йорке
«Все хорошо, маркиза»: в МИД РФ высмеяли слова Зеленского о «победе»
«Картина поражает»: Киев обвинили в попытке подкупа американского сенатора
Запрет на пролеты самолетов введен в одном из российских аэропортов
Шесть человек пострадали из-за атаки ВСУ на Донецк
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут
Общество

Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.