Один из главарей ИГ задержан в Сирии

Один из главарей ИГ задержан в Сирии Syria TV: в Сирии арестовали одного из главарей ИГИЛ Абу Хусейна аль-Идари

Сирийские силы безопасности задержали высокопоставленного командира террористической организации «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает телеканал Syria TV, арестованный под псевдонимом Абу Хусейн аль-Идари отвечал за материально-техническое обеспечение террористов.

Арестованный занимался логистикой и финансированием террористической деятельности, включая поддержку семей боевиков. Его задержание является значительным успехом сирийских сил безопасности. Задержание произошло на фоне активизации подпольных ячеек ИГ в регионе.

Террорист по прозвищу Абу Хусейн аль-Идари отвечал за материально-техническое обеспечение действовавших в Сирии ячеек организации, а также за денежные выплаты женам боевиков ИГ, погибших в столкновениях, — указано в сообщении.

Несмотря на официальное объявление о разгроме ИГ в 2018 году, подпольные ячейки террористов продолжают действовать на территории Сирии. Российские Военно-космические силы оказали значительную поддержку в борьбе с терроризмом, начав операцию в сентябре 2015 года. За три года активных боевых действий основные силы ИГ были уничтожены, однако отдельные группы продолжают представлять угрозу безопасности региона.

