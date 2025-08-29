День знаний — 2025
Член ИГ перерезал мужчине горло в автобусе после вопроса о религии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Канаде пассажир автобуса, объявивший о связях с ИГ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), перерезал горло мужчине после вопроса о религии, сообщает Telegram-канал Baza. Нападение произошло в 2023 году.

По данным канала, позже на остановке он напал на второго человека. После нападения мужчина самостоятельно позвонил в службу 911 и заявил, что действовал во имя организации. Оба пострадавших выжили. Суд над злоумышленником начнется в декабре 2025 года.

Ранее в Москве задержали мужчину, который с ножом кидался на сотрудников полиции. Преступника скрутили 27 августа у одного из домов на Щелковском шоссе. Позднее выяснилось, что он является членом ИГ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сообщается, что задержанному 25 лет.

В Томске семья с двумя маленькими детьми стала объектом систематических нападок со стороны группы агрессивно настроенных подростков на улице Калужской. Местная жительница пожаловалась, что молодые люди регулярно нарушают общественный порядок: гоняют на квадроциклах по дворовым территориям и стреляют из пневматического оружия.

ИГИЛ
нападения
Канада
суды
