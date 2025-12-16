Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 01:59

«Привычки не умирают»: Лавров указал на особую наследственность Мерца

Лавров: Мерц унаследовал у предков высокомерие особой расы

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Глава МИД РФ Сергей Лавров резко высказался о канцлере Германии Фридрихе Мерце, назвав его заявления проявлением расизма и нацизма. Многие черты Мерц «унаследовал от своих предков», указал дипломат в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана».

Старые привычки и гены, которые он унаследовал от своих родственников, не умирают — они сохраняются. Это презрение и высокомерие, не побоюсь этого слова, представителя «особой расы», — подчеркнул Лавров.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции перед саммитом G20 заявил, что Евросоюз не располагает официальными данными о мирной инициативе Соединенных Штатов по Украине. По его словам, любые комментарии относительно неподтвержденных предложений являются нонсенсом.

Тем временем издания Financial Times и Axios раскрыли положения нового плана Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине. Согласно обнародованной информации, инициатива в числе прочего предусматривает международное признание Крыма и Донбасса в составе России.

Фридрих Мерц
Сергей Лавров
ФРГ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали самые полезные виды красной рыбы
Россиянам объяснили, как выбрать самые вкусные мандарины
Статуя Свободы обрушилась из-за ураганного ветра
Главный расист Европы: почему в Финляндии так ненавидят азиатов и русских
Роман с Товстиком, отношения с экс-мужем, хейт: как живет Полина Диброва
В России хотят закрепить приоритет электронных дорожных знаков и табло
Трамп признал территориальные потери Украины
Десять человек стали жертвами крушения бизнес-джета на ангары в Мексике
Названы продукты, которые можно купить за несколько недель до Нового года
Один российский аэропорт стал недоступен
Травмы и другие неприятности: россиянам назвали главные ошибки в спортзале
«Почистили себе память»: глава НАТО призывает к войне с РФ, реакция Москвы
«Привычки не умирают»: Лавров указал на особую наследственность Мерца
Фаза Луны сегодня, 16 декабря: отменяем свадьбы, сделки и встречи
Переводчица Зеленского назвала солдат НАТО и ЕС «трупами»
Маск побил рекорд по размеру состояния среди миллиардеров
Стармер рассказал о последних шагах «коалиции желающих»
Турецкие истребители сбили БПЛА у границ страны
Ребенок блогера Аиши умер через час после появления на свет: что случилось
Крупная корональная дыра на Солнце приготовила Земле сюрприз
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.