Глава МИД РФ Сергей Лавров резко высказался о канцлере Германии Фридрихе Мерце, назвав его заявления проявлением расизма и нацизма. Многие черты Мерц «унаследовал от своих предков», указал дипломат в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана».

Старые привычки и гены, которые он унаследовал от своих родственников, не умирают — они сохраняются. Это презрение и высокомерие, не побоюсь этого слова, представителя «особой расы», — подчеркнул Лавров.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции перед саммитом G20 заявил, что Евросоюз не располагает официальными данными о мирной инициативе Соединенных Штатов по Украине. По его словам, любые комментарии относительно неподтвержденных предложений являются нонсенсом.

Тем временем издания Financial Times и Axios раскрыли положения нового плана Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине. Согласно обнародованной информации, инициатива в числе прочего предусматривает международное признание Крыма и Донбасса в составе России.