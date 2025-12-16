Роман с Товстиком, отношения с экс-мужем, хейт: как живет Полина Диброва

Модель Полина Диброва заявила, что переживает непростой период после развода с телеведущим Дмитрием Дибровым. Что об этом известно, как развиваются ее отношения с миллиардером Романом Товстиком, общается ли с бывшим мужем?

Развод с Дибровым и роман с Товстиком

По словам Полины, развод с Дибровым — ее личная жизнь.

«Я могу сказать, что это моя личная жизнь, это мое настоящее, это непростой этап моей жизни. И я хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал и верил в меня и будет верить», — сказала Диброва.

При этом Диброва призналась, что старается поддерживать отношения с экс-супругом. Она сообщила, что есть некие «перипетии» и моменты бытового характера, которые не всегда происходят складно. Однако оба супруга относятся друг к другу с пониманием.

«Я стараюсь поддерживать отношения. Как вы понимаете, все равно есть некие перипетии, моменты бытового характера, которые не всегда с первого раза происходят в ладу. Но мы с огромным вниманием относимся к друг другу и стараемся закрывать на какие-то моменты глаза», — подчеркнула Диброва.

Знаменитость отметила, что у них есть дети, которых нужно воспитывать. Диброва добавила, что все изначально было сделано так, чтобы они не почувствовали эти переживания или ощутили их «как можно меньше».

Полина отметила, что заблаговременно начала откровенные разговоры со своими детьми, готовя их к предстоящему разводу. Процесс проходил спокойно до определенного момента, уточнила она.

«Мы же говорим не про один день, когда ты говоришь ребенку и на следующий день уходишь. Я начала разговаривать с детьми заблаговременно, равно как и с Димой. Все шло спокойно, пока что-то не произошло», — сказала Диброва.

15 декабря Полина впервые вышла на публику со своим новым возлюбленным — миллиардером Романом Товстиком.

Хейт в Сети

Полина рассказала NEWS.ru на пресс-джанкете в рамках новогодней вечеринки Dibrova Club, что больше переживала за своих родственников, читающих хейт в интернете, чем за себя. Она также назвала такое поведение некрасивым и призвала никого не осуждать, уточнив, что именно так воспитывает своих детей.

«Честно говоря, я хотела просто призвать людей к ответственности — что вы творите, что вы себе позволяете? Честно, я не представляю себя, когда бы я зашла на чью-то страницу или в чью-то жизнь и начала комментировать, не зная лично ситуацию этого человека», — сказала Диброва.

Что говорила про скандал с Долиной

По словам Полины Дибровой, травля певицы Ларисы Долиной, которая стала жертвой мошенников, стала целенаправленным инструментом давления на артистку. Накал страстей вокруг исполнительницы «зачем-то нужен другим людям», отметила она.

«Я слышала от одних одно, от других — другое. У каждого своя правда. Я надеюсь, что все разрешится как можно скорее. Я считаю, что травля Долиной зачем-то нужна другим людям. Это инструмент, чтобы обезоружить и уничтожить человека, равно как и со мной было», — подчеркнула Диброва.

Модель считает, что такие события «происходят не просто так». Также она пожелала Долиной сил со всем справиться и добавила, что жизнь непредсказуема и иногда кардинально меняет восприятие другого человека.

«Жизнь такая непредсказуемая, иногда все поворачивается настолько неожиданно и в другую сторону, что ты потом понимаешь: „Боже, как я мог думать о человеке такое“», — резюмировала знаменитость.

