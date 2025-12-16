Новый год-2026
16 декабря 2025 в 09:05

Врач рассказала, как выявить коварную бактерию Helicobacter pylori

Врач Волгина: Helicobacter pylory выявляют ЭГДС, дыхательный тест и анализ крови

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для выявления бактерии Helicobacter pylori в организме могут быть использованы такие методы, как эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС), уреазный дыхательный тест и анализ крови на антитела, заявила NEWS.ru доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. По ее словам, ни один из этих диагностических тестов нельзя однозначно назвать лучшим, так как каждый из них применим в определенной клинической ситуации.

Helicobacter pylori распространена повсеместно. Данные по эпидемиологии разнятся, но есть публикации, которые говорят, что до 70–80% населения земного шара заражены этой инфекцией. Хеликобактер передается перорально. Существует несколько способов диагностики хеликобактерной инфекции — это биопсия при ЭГДС, уреазный дыхательный тест, антитела к инфекции и антигенный тест кала. Любое из исследований может быть использовано для диагностики инфекции, и нельзя выделить самое лучшее, — пояснила Волгина.

Врач подчеркнула, что безопасного бактерионосительства Helicobacter pylori не существует. Она отметила, что бактерия всегда оказывает негативное воздействие на организм, хотя у многих инфицированных симптомы могут долгое время не проявляться. По ее словам, к ключевым заболеваниям, которые вызывает Helicobacter pylori, относятся хронический гастрит, язвенная болезнь и рак желудка.

Ранее врач-онколог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Басир Бамматов заявил, что риск развития рака желудка можно снизить, если ограничить употребление жареных, соленых и копченых продуктов. По его словам, также следует полностью отказаться от курения и алкоголя.

