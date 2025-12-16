Новый год-2026
Названы главные причины повышения уровня тромбоцитов

Врач Тен: уровень тромбоцитов может повыситься из-за физнагрузки и обезвоживания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Уровень тромбоцитов может повыситься из-за сильной физической нагрузки или обезвоживания, заявила NEWS.ru врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, эти факторы являются одними из ключевых физиологических причин тромбоцитоза, не связанного с заболеваниями.

Какие бывают не связанные с болезнью физиологические причины изменения уровня тромбоцитов? Он может повышаться и понижаться в течение суток под влиянием образа жизни. Например, от интенсивной физической нагрузки, стресса или выброса адреналина, обезвоживания, когда кровь густеет, а концентрация всех клеток растет, беременности и восстановления после кровопотери или операции, — пояснила Тен.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Корякин заявил, что заболевания, дефицит витаминов, облучение и злоупотребление алкоголем могут стать причинами снижения тромбоцитов в крови. Он отметил, что в таком случае уменьшается их производство в костном мозге. По его словам, причинами также могут стать аутоиммунные заболевания.

