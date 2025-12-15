«Это не просто так происходит»: Диброва высказалась о травле Долиной

Травля певицы Ларисы Долиной, которая стала жертвой мошенников, стала целенаправленным инструментом давления на артистку, заявила модель Полина Диброва на пресс-джанкете в рамках новогодней вечеринки Dibrova Club. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, накал страстей вокруг исполнительницы «зачем-то нужен другим людям».

Я слышала от одних одно, от других — другое. У каждого своя правда. Я надеюсь, что все разрешится как можно скорее. Я считаю, что травля Долиной зачем-то нужна другим людям. Это инструмент, чтобы обезоружить и уничтожить человека, равно как и со мной было, — подчеркнула Диброва.

Модель считает, что такие события «происходят не просто так». Также она пожелала Долиной сил со всем справиться и добавила, что жизнь непредсказуема и иногда кардинально меняет восприятие другого человека.

Жизнь такая непредсказуемая, иногда все поворачивается настолько неожиданно и в другую сторону, что ты потом понимаешь: «Боже, как я мог думать о человеке такое», — резюмировала знаменитость.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что скандал вокруг продажи квартиры Долиной стал главным позором 2025 года в российском шоу-бизнесе. Он счел поведение певицы недопустимым, указав, что она «воспользовалась своим статусом».