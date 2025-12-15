Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 18:55

«Это не просто так происходит»: Диброва высказалась о травле Долиной

Модель Диброва: скандал вокруг Долиной зачем-то нужен другим людям

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Травля певицы Ларисы Долиной, которая стала жертвой мошенников, стала целенаправленным инструментом давления на артистку, заявила модель Полина Диброва на пресс-джанкете в рамках новогодней вечеринки Dibrova Club. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, накал страстей вокруг исполнительницы «зачем-то нужен другим людям».

Я слышала от одних одно, от других — другое. У каждого своя правда. Я надеюсь, что все разрешится как можно скорее. Я считаю, что травля Долиной зачем-то нужна другим людям. Это инструмент, чтобы обезоружить и уничтожить человека, равно как и со мной было, — подчеркнула Диброва.

Модель считает, что такие события «происходят не просто так». Также она пожелала Долиной сил со всем справиться и добавила, что жизнь непредсказуема и иногда кардинально меняет восприятие другого человека.

Жизнь такая непредсказуемая, иногда все поворачивается настолько неожиданно и в другую сторону, что ты потом понимаешь: «Боже, как я мог думать о человеке такое», — резюмировала знаменитость.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что скандал вокруг продажи квартиры Долиной стал главным позором 2025 года в российском шоу-бизнесе. Он счел поведение певицы недопустимым, указав, что она «воспользовалась своим статусом».
Лариса Долина
Полина Диброва
певицы
знаменитости
Екатерина Укушева
Е. Укушева
Оксана Прачёва
О. Прачёва
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Игры на льду прервали жизнь маленького ребенка в Ростовской области
В Чили у власти новый Пиночет? Как Каст будет выстраивать отношения с РФ
Захарова высказалась после удара ВСУ по дому в Запорожье
Лифт с людьми рухнул в российском регионе
«Это мое настоящее»: Диброва ответила на вопрос о пиаре на разводе
Reuters: Трамп считает, что Россия и Украина решили 90% спорных вопросов
«Все шло спокойно»: Диброва раскрыла, как подготовила детей к разводу
В Петербурге взорвалась машина
Как остановить кровь из носа: памятка для оказания первой помощи в моменте
Огромный склад площадью 200 «квадратов» загорелся в Ленобласти
Путин разрешил Росфинмониторингу запрашивать данные о переводах по СБП
Ремейк «Моей прекрасной няни», отъезд сына, театр: как живет Борис Смолкин
В российском регионе ребенок пострадал при атаке ВСУ
Американский конгрессмен призвал поставить Украине дальнобойные ракеты
Путин дал важное поручение правительству для поддержки угольной отрасли
Путин подписал новый закон о штрафах
Задержан главный подозреваемый в убийстве и сожжении режиссера Райнера
Грозили проклятьем: нигерийку принуждали заниматься проституцией в России
Полицейские спустя 12 лет задержали организатора ОПГ
Freedom Finance расширяется: кому перейдет «Транстелеком»
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат
Общество

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.