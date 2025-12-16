Экономист раскрыл, как семьи могут вернуть часть уплаченного НДФЛ Экономист Балынин: семьи могут получить 133 тыс. рублей за счет особой выплаты

Российские семьи могут вернуть значительную часть уплаченного НДФЛ, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, это можно сделать за счет ежегодной семейной выплаты, нередко она может превышать 133 тыс. рублей.

Размер выплаты, по сути, будет считаться как разница между фактически уплаченным НДФЛ и налогом, рассчитанным по ставке 6% с той же налоговой базы, — сказал Балынин.

Экономист уточнил, что право на выплату зависит от среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на душу населения. Чтобы посчитать это значение, нужно разделить общий доход семьи на количество членов семьи. Балынин добавил, что ежегодная выплата предоставляется каждому из родителей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России планируют внедрить дополнительные меры поддержки семей с детьми, включая выплаты для семей с низкими доходами. Он отметил, что кабмин уже утвердил долгосрочную стратегию в этой сфере и приступил к реализации нового нацпроекта «Семья».