Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 08:48

Экономист раскрыл, как семьи могут вернуть часть уплаченного НДФЛ

Экономист Балынин: семьи могут получить 133 тыс. рублей за счет особой выплаты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские семьи могут вернуть значительную часть уплаченного НДФЛ, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, это можно сделать за счет ежегодной семейной выплаты, нередко она может превышать 133 тыс. рублей.

Размер выплаты, по сути, будет считаться как разница между фактически уплаченным НДФЛ и налогом, рассчитанным по ставке 6% с той же налоговой базы, — сказал Балынин.

Экономист уточнил, что право на выплату зависит от среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на душу населения. Чтобы посчитать это значение, нужно разделить общий доход семьи на количество членов семьи. Балынин добавил, что ежегодная выплата предоставляется каждому из родителей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России планируют внедрить дополнительные меры поддержки семей с детьми, включая выплаты для семей с низкими доходами. Он отметил, что кабмин уже утвердил долгосрочную стратегию в этой сфере и приступил к реализации нового нацпроекта «Семья».

Россия
экономисты
россияне
выплаты
налоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму национализировали имущество еще 84 физических и юридических лиц
В МИД заявили о стремлении нормализовать отношения с бывшим врагом
В Финляндии увидели признак банкротства Евросоюза
ФСБ предотвратила поджоги поездов в Краснодарском крае
Названо точное число атаковавших Ленобласть БПЛА
В Таиланде начали отказывать туристам во въезде
Мошенники придумали новый способ развода с функцией демонстрации экрана
Раскрыто, чему водка и коньяк проиграли «битву» за полки магазинов
Трое россиян были похищены в Мьянме для работы в мошеннических кол-центрах
Спонсор террористов из «Крокуса» хотел покинуть Россию за месяц до атаки
Трех блогеров заподозрили в работе на нежелательные в РФ организации
Россиянам напомнили о пенсионных поправках в 2026 году
Дмитрий Певцов показал экстравагантную супругу в красных туфлях
Что такое рефинансирование кредита: можно ли снизить долг перед банком
Двигатель самолета вспыхнул прямо во время взлета в Шереметьево
Тарталетки а-ля «Рафаэлло» — волшебная закуска на Новый год!
На Западе узнали о «сильном пакете» предложений США для России
Пожилая женщина пострадала при атаке ВСУ на Донецк
Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot
В Роспотребнадзоре сообщили о случаях смерти от гриппа в России
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.