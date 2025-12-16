Новый год-2026
16 декабря 2025 в 08:45

«Невыгодно»: в ГД раскрыли ошибку Украины в вопросе наемников

Депутат Барбашов: участие наемников в конфликте не оправдало ожиданий Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Привлечение иностранных наемников на Украину для участия в конфликте против России не оправдало ожиданий Киева, заявил ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. По его словам, сейчас основная роль во время боевых действий отводится не людям, а беспилотникам.

Характер конфликта не позволяет проявить себя и свои тактические навыки даже высококвалифицированным специалистам военного дела. Основная роль в деле поражения противника перешла к беспилотным системам, и платить большие деньги за формальное участие иностранцев в конфликте стало невыгодно, — сказал он.

Депутат добавил, что изначально на Западе участие в боевых действиях в роли наемника рассматривали как развлекательное мероприятие. Однако сейчас эта идея перестала быть актуальной.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец допустил, что решение о расформировании интернациональных легионов ВСУ — крайне неудачный ход, который спровоцирует массовый отток зарубежных наемников. По его мнению, легионеры будут бежать, не желая погибать за ничтожные деньги.

Тем временем источник в силовых структурах РФ выразил мнение, что массовый отток иностранных наемников из Вооруженных сил Украины связан с планами командования расформировать иностранные легионы.

Украина
наемники
военные
Россия
