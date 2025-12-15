Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 20:55

«Своя жизнь»: Галустян признался, какие у него со Светлаковым отношения

Галустян: отношения со Светлаковым не поддерживаю

Михаил Галустян Михаил Галустян Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актер Михаил Галустян рассказал, что давно не поддерживает общение со своим коллегой и давним приятелем Сергеем Светлаковым. В интервью Е1.RU комик заявил, что в определенный момент их пути разошлись, но он с теплотой вспоминает совместные проекты, такие как «Наша Russia».

К сожалению, нечасто общаемся, отношения практически не поддерживаем. Соответственно, проектов совместных не намечается. У Сережи своя хорошая, интересная жизнь, у меня своя интересная жизнь. Но мы всегда с большим трепетом и теплом вспоминаем былые годы, когда вместе работали. Очень плодотворная, насыщенная работа была, — признался Галустян.

Ранее Галустян рассказал, что развод с женой Викторией не повлиял на его отношения с дочерьми. Официально развод был оформлен в апреле 2025 года, хотя фактически отношения прекратились в прошлом году. Артист отметил, что девочки остаются с ним на связи и он активно участвует в их жизни и поддерживает их. Каждую неделю Галустян отправляет дочерям деньги на карманные расходы, а каникулы они проводят в Дубае.

Михаил Галустян
Сергей Светлаков
комики
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наводнение забрало жизнь россиянки на популярном курорте
Россиянам раскрыли, как вернуть новогоднюю елку
Раскрыт минимальный размер пенсий в России в 2026 году после индексации
Ранивший учительницу школьник явился не вовремя
Якушев, фото из Киева, написание стихов: как живет актриса Мария Пирогова
Новая экономика скорости: как меняется ценность оперативных поставок
Мужчину оштрафовали из-за залетевшего в рот листочка с дерева
«Своя жизнь»: Галустян признался, какие у него со Светлаковым отношения
Россияне стали чаще покупать одну модель отечественного авто
Захарова раскрыла, есть ли россияне среди жертв бойни в Сиднее
Суд заслушал первые показания обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»
Мерц раскрыл, что будет с замороженными активами России
Военный раскрыл лживые планы Украины по давлению на Трампа
Запасы газа одной страны ЕС опасно истощились в начале зимы
Россия отправила за рубеж подборку о преступлениях ВСУ
Парень избил бывшую девушку, чтобы не оплачивать взятые на ее имя кредиты
Путин принял решение о нефтяных контрмерах против Запада
Изворотливость Зеленского, умер Оганезов, бренды-любимчики: что дальше
Член СВОП раскрыл, где следует искать истоки финской русофобии
«Тайга в тарелке»: рулет из лаваша с семгой — необычное на Новый год
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат
Общество

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.