«Своя жизнь»: Галустян признался, какие у него со Светлаковым отношения

Актер Михаил Галустян рассказал, что давно не поддерживает общение со своим коллегой и давним приятелем Сергеем Светлаковым. В интервью Е1.RU комик заявил, что в определенный момент их пути разошлись, но он с теплотой вспоминает совместные проекты, такие как «Наша Russia».

К сожалению, нечасто общаемся, отношения практически не поддерживаем. Соответственно, проектов совместных не намечается. У Сережи своя хорошая, интересная жизнь, у меня своя интересная жизнь. Но мы всегда с большим трепетом и теплом вспоминаем былые годы, когда вместе работали. Очень плодотворная, насыщенная работа была, — признался Галустян.

Ранее Галустян рассказал, что развод с женой Викторией не повлиял на его отношения с дочерьми. Официально развод был оформлен в апреле 2025 года, хотя фактически отношения прекратились в прошлом году. Артист отметил, что девочки остаются с ним на связи и он активно участвует в их жизни и поддерживает их. Каждую неделю Галустян отправляет дочерям деньги на карманные расходы, а каникулы они проводят в Дубае.