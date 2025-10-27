Составлен список звездных пар, которые остались друзьями после развода

Недавно юморист Михаил Галустян получил теплое поздравление с днем рождения от бывшей супруги Виктории Штефанец. Несмотря на развод после 17 лет брака, звездам удалось сохранить хорошие отношения. Какие еще знаменитости остались друзьями после расставания?

Михаил Галустян и Виктория Штефанец

Весной Михаил Галустян сообщил, что разводится с Викторией Штефанец после 17 лет брака. По утверждению артиста, их брак развалился еще в прошлом году, но бывшие супруги смогли остаться друзьями.

Галустян подчеркнул, что они с Викторией продолжают вместе воспитывать Эстеллу и Элину. Комик также рассказал о финансовой поддержке: он каждую неделю отправляет дочерям деньги на карманные расходы, чтобы они могли «поесть, купить косметику, еще чего-то». Кроме того, по словам шоумена, девочки летают отдыхать на каникулах в Дубай.

25 октября, в день рождения комика, Виктория оставила в комментариях трогательное поздравление. «С днем рождения, мой хороший! Пусть все будет!» — написала она и оставила несколько эмодзи с поцелуями и красным сердцем.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

21 марта актриса Паулина Андреева сообщила о расставании с режиссером Федором Бондарчуком. По ее мнению, пара решила сделать официальное заявление, чтобы избежать ненужных слухов и предположений.

«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. <...> Все меняется. Изменилась и наша история», — написала актриса.

Недавно в СМИ появилась информация, что кинематографист и артистка отказались от развода и возобновили совместную жизнь. По сведениям из окружения знаменитостей, Бондарчук предпринимает усилия для сохранения брака.

Брюс Уиллис и Деми Мур

Деми Мур и Брюс Уиллис сыграли свадьбу в 1987 году, семейная история продлилась 13 лет. За это время на свет появились три дочери: Румер, Скаут и Таллула.

Румер часто рассказывала, что родители делали все возможное после развода, чтобы сохранить семейные традиции, остаться единым целым и окружить дочек заботой.

Тепло экс-супруги дарили и друг другу: после болезненного расставания с Эштоном Катчером именно Уиллис стал опорой Мур, а она же, в свою очередь, была желанным гостем на свадьбе Уиллиса и Эммы Хемминг.

Сейчас, когда Уиллис неизлечимо болен лобно-височной деменцией, Мур часто навещает его.

Дарья Мороз и Константин Богомолов

Актриса Дарья Мороз восемь лет находилась в браке с режиссером Константином Богомоловым, и их дочь Анна также родилась в этом браке. Когда супруги расстались, Анне было восемь лет. Они объяснили ей, что, несмотря на прекращение брака, останутся ее родителями навсегда. Для Анны Дарья и Константин сохранили дружеские отношения. Девочка часто бывает у отца и хорошо ладит с его новой женой — Ксенией Собчак.

Мороз и Богомолова связывают и профессиональные отношения. Например, Дарья исполнила одну из ключевых ролей в сериале «Содержанки», постановщиком первого сезона которого выступил Константин. Актриса заверила, что работать с бывшим — непростая задача, однако вполне осуществимая.

Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян

Актриса Алена Хмельницкая, известная по роли в сериале «Ландыш серебристый», была замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном более двух десятилетий. У них две дочери: Александра и Ксения. В 2013 году, когда младшей дочери исполнилось три года, Кеосаян оставил семью и начал отношения с главредом RT Маргаритой Симоньян.

Несмотря на это, Алене и Тиграну удалось сохранить теплые отношения. Более того, актриса поддерживает дружбу и с Маргаритой, которая нашла общий язык с ее дочерьми.

26 сентября Симоньян сообщила о смерти Кеосаяна, который долгое время находился в коме. Ему было 59 лет.

