Слова о Путине и об Украине, анорексия, личная жизнь: где сейчас Чурикова

Слова о Путине и об Украине, анорексия, личная жизнь: где сейчас Чурикова

Яна Чурикова прославилась как ведущая популярных телепроектов «Фабрика звезд» и «Голос». Как сейчас складывается ее карьера и личная жизнь, что она говорила о президенте России и об Украине?

Как сложилась карьера Чуриковой, чем занимается сейчас

Яна Чурикова появилась на свет 6 ноября 1978 года в столице России — Москве. Ее школьные годы прошли в Венгрии, так как в этой стране служил ее отец. Получив среднее образование, Яна поступила на факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, где обучалась на отделении телевидения и радиовещания.

Чурикова начала работать на телевидении в 1996 году на каналах АТВ и MTV. В 2002 году она перешла на Первый канал, где вела программы «Доброе утро», «Фабрика звезд», «История песни», «Жестокие игры». Также она выходила в прямой эфир в качестве комментатора полуфинала и финала Евровидения.

В 2022 году Чурикова заменила своего коллегу Дмитрия Нагиева в качестве ведущей передач «Голос» и «Голос. Дети» на Первом канале. Она и по сей день продолжает вести музыкальные шоу. Также теледива активно ведет блоги в социальных сетях.

Что известно о личной жизни Яны Чуриковой

Журналист была дважды замужем. От второго брака с ведущим Денисом Лазаревым она растит дочь Таисию. В 2022 году в интервью Алене Жигаловой она призналась, что состоит в отношениях.

«Он руководит одним крупным спутниковым оператором. У нас служебный роман, но не до конца служебный, потому что мы не работаем вместе», — рассказала Чурикова.

Также известно, что Чурикова страдала от расстройства пищевого поведения. Однажды она стала настолько худой, что ее не узнавали родные. Как-то Чурикова встретилась с матерью после долгого расставания. При виде дочери женщина расплакалась. Этот момент заставил Яну осознать необходимость взять под контроль свою жизнь и здоровье, а не слепо следовать модным тенденциям.

«Хочу рассказать вам, как я выбиралась из расстройства пищевого поведения. Мы с мамой на тот момент уже долго не жили вместе, я съехала, жила самостоятельно. Я решила назначить ей встречу в метро после того, как мы не виделись полгода. Приезжаю, потом приезжает мама, забегает на платформу, озирается и не видит меня в упор. Меня это позабавило. Минут пять прошло, я подумала, что надо подойти. И она смотрит на меня, и начинает плакать… Я была экстремально худой, эти мои впалые щеки и торчащие тазобедренные кости — это была не так дочь, которую она видела всю жизнь, не та дочь, которую она растила. Вот это прям была точка невозврата. Я поняла, что нужно заняться своим здоровьем», — отметила 46-летняя телезвезда в личном блоге.

Диагнозы, которые поставили Яне, были крайне неутешительными: «анорексия» и «булимия». Процесс выздоровления Чуриковой был долгим и сложным. Ей потребовалось много времени, чтобы принять себя, отказаться от голодовок и начать жить полноценной жизнью.

Как Чурикова относится к Путину

В 2018 году, во время президентских выборов, Яна Чурикова стала доверенным лицом Владимира Путина. Телеведущая объяснила свой выбор принципом взаимного доверия.

«Кандидат в президенты доверяет мне — я доверяю ему... Я не знакома с ним лично. В первую очередь мое мнение о российском лидере базируется на оценке всего сделанного президентом на своем посту. То есть к этому вопросу я подхожу „по-менеджерски“», — говорила она.

Что Чурикова говорила об украинских артистах

В 2012 году Яна Чурикова была ведущей проекта «Фабрика звезд. Россия — Украина». По ее словам, в тот сезон конкуренция между участниками была высокой, так как украинские артисты стремились остаться в Москве.

«Украинские артисты сейчас пошли на Москву боем. Началось движение! Ведь любому исполнителю, пусть „неформалу“, нужно движение, общение», — делилась журналист.

Спустя годы Чурикова заметила, что украинские исполнители начали предлагать менее качественный материал. Она также связала успех Украины на Евровидении в 2022 году с политическими событиями.

Читайте также:

Жизнь после развода, отношения с Кридом, эмиграция: где сейчас Нюша

Внутренний кризис, измены Дакоте, двое детей: как живет Влад Соколовский

Слухи о смерти, рак, слова об СВО и Украине: где сейчас Клара Новикова