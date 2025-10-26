Внутренний кризис, измены Дакоте, двое детей: как живет Влад Соколовский

Бывший солист группы «БиС» Влад Соколовский признался, что столкнулся с внутренним кризисом. Что об этом известно, как сложилась личная жизнь певца?

Как прославился Влад Соколовский

Всеволод (настоящее имя Влада) Соколовский появился на свет 24 сентября 1991 года в Москве. Его отец, Андрей Соколовский, был основателем и активным участником музыкальной группы «ИКС-миссия». Мать, Ирина Сербина-Херц, была цирковой артисткой и талантливым режиссером-постановщиком.

Соколовский впервые вышел на сцену в трехлетнем возрасте — его родители готовили постановку для народного артиста России Филиппа Киркорова, и он вместе с ним исполнил песню «Зайка моя».

Спустя время Соколовский обучался танцам в школе искусств и студии «Тодес», иногда выступал с группой отца, а в 16 лет прошел кастинг на проект «Фабрика звезд — 7». После шоу появился дуэт «БиС», где он выступал с Дмитрием Бикбаевым, однако в 2010 году Соколовский принял решение начать сольную карьеру.

Помимо музыкальной карьеры, он также снимается в кино. Соколовский появлялся в лентах «Универ. Новая общага», «Незнакомка в зеркале», «The Телки», «Постучись в мою дверь в Москве» и других.

Почему Влад Соколовский столкнулся с внутренним кризисом

Соколовский столкнулся с внутренним кризисом. Поклонникам в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) он рассказал, что в погоне за популярностью в блогах и рекламой упустил самое важное — музыку.

«Иногда думаю, почему за 20 лет в шоу-бизнесе меня знают миллионы людей, узнают, на улицах подходят, но иногда у меня складывается ощущение, что я говорю и выступаю для 20 человек», — поделился певец.

Соколовский убежден, что пришло время остановиться и задуматься, ради чего он когда-то начал свой путь.

Соколовский продолжает творческую деятельность. Он выпускает композиции и выступает на различных мероприятиях, принимает участие в ТВ-шоу.

Ближайшие сольные концерты исполнителя на данный момент не запланированы.

Что известно о личной жизни Влада Соколовского

В 2015 году Влад Соколовский вступил в брак с Маргаритой Герасимович, известной как Рита Дакота, с которой он познакомился на «Фабрике звезд». В 2017 году у них родилась дочь Мия. Однако в 2018 году их союз распался из-за многочисленных измен со стороны артиста.

В 2022 году у Соколовского родился сын от исполнительницы Ангелины Сурковой. В том же году влюбленные поженились.

Сейчас пара стала участниками шоу «Ставка на любовь» на канале «Пятница!». В одном из выпусков блогер Айза-Лилуна Ай призналась, что не доверяет их паре.

«Я к Владу отношусь настороженно. Их развод с Ритой Дакотой я пропустила буквально через себя. Мы подруги, я была рядом с Ритой в тот сложный период их отношений, наполненный изменами. Ее слезы были на моих руках, ей было очень сложно», — заявила она.

Суркова вступилась за своего супруга.

«Изначально отношения Риты и Влада строились на дружеской основе, и в какой-то момент дружба вытеснила сексуальную историю — химию между ними. А у нас с Владом эта химия с самого начала. Он признался, что у него такого никогда и ни с кем не было», — сказала она.

В ответ Айза отметила, что «когда мужчина говорит, что у него никогда такого не было, то это „ред флаг“».

