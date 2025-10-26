Скандал из-за пластики, личная жизнь, отказ от аборта: где сейчас Сотникова

Недавно актриса Вера Сотникова опубликовала в соцсетях пост, в котором обвинила врача-косметолога в том, что та изуродовала ей лицо. Что об этом известно, как сложилась жизнь артистки?

Что известно о неудачной пластике Сотниковой

Сотникова разместила пост, в котором заявила, что врач-косметолог Зухра Амин изуродовала ее лицо и оставила дырку в подбородке.

После косметологической процедуры, проведенной Сотниковой, ей, как сообщается, пришлось обратиться к другому специалисту для устранения недостатков за 1 млн рублей.

Врач, в свою очередь, заявила, что актриса захотела омолодиться, при этом у нее было не так много времени. Тогда в столичной клинике звезде предложили сделать нитевой лифтинг. При этом Зухра сказала звезде экрана, что максимальный эффект ей принесет только пластика.

Процедура была проведена по бартеру, но расходные материалы Вере пришлось оплатить, что тоже возмутило Сотникову. Однако Зухра уверяет, что все условия были указаны в документах, с которыми артистка ознакомилась перед подписанием.

Актриса рассказала, что после неудачной процедуры ей пришлось обратиться к другому специалисту, чтобы исправить последствия. Однако Зухра утверждала, что эта пластическая операция была запланирована у Веры еще до прихода в ее клинику.

Как сложилась личная жизнь Сотниковой

В 2008 году в интервью Сотникова описала себя как «Казанову в юбке». За ее плечами — множество романов, однако единственным официальным супругом актрисы стал Юрий Никольский, который в тот период работал дворником.

Вера забеременела, и молодой человек предложил ей сделать аборт, но она настояла на своем: она родит ребенка, и у них будет семья. После появления на свет общего сына Яна муж гулял, пил, и Сотникова развелась. Она отдала ребенка на воспитание матери. После развода Юрий не помогал бывшей жене и сыну, он даже не выплачивал положенные по закону алименты и исчез из их жизни.

После развода Сотникова стала встречаться с музыкантом Владимиром Кузьминым, которого «отбила» у певицы Аллы Пугачевой.

«Если бы я знала, что он с Пугачевой, то я бы ни-ни. Но я не знала, и у нас случился бурный роман. Это было интересно, страстно, творчески», — вспоминала актриса.

С Кузьминым Сотникова прожила семь лет, но они так и не поженились.

После у артистки завязались отношения с продюсером Ренатом Давлетьяровым. Он пытался завоевать ее сердце, предложив двухкомнатную квартиру для ее сына Яна и трехкомнатную в Волгограде для ее матери. Однако, несмотря на его ухаживания, Сотникова не смогла смириться с его скандальным характером и ревностью.

За актрисой также ухаживал немецкий бизнесмен Эрнст Пиндур. Он баловал актрису дорогими подарками, купил ей квартиру в Москве и автомобиль и даже пригласил переехать к себе, однако она отказала.

Впоследствии актриса рассказала, что взяла своеобразный обет безбрачия.

Как Сотникова стала ведущей «Битвы экстрасенсов» и уверовала в инопланетян

В 2007 году Сотникова присоединилась к числу ведущих программы «Битва экстрасенсов». Она продолжила свою работу в последующих сезонах, таких как «Экстрасенсы. Реванш» и «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

Актриса признавалась, что верит в чудеса и экстрасенсов. Обвинения передачи в обмане телезрителей не поколебали мнение актрисы.

«Не будете верить — не будете видеть. Экстрасенс — это тот, кто получил атавизм от прошлой цивилизации, которая существовала до Всемирного потопа и была более развита, чем наша. Обычные люди видят только в трехмерном измерении. А экстрасенс видит жизнь в 11 измерениях», — говорила Сотникова в интервью изданию «Волгоградская правда».

Актриса также говорила, что не играет в кадре, она принимает близко к сердцу человеческие истории, у нее текут слезы и перехватывает дыхание. Сотникова также верит в НЛО или инопланетян. «18 мая 2020 года произошла массовая эвакуация инопланетян с нашей планеты», — сообщила она в программе Андрея Малахова.

