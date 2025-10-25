Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 02:40

Слухи о переезде из РФ, скандальная вечеринка, покушение: как живет Собчак

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Газета El Pais сообщила, что телеведущая Ксения Собчак подала заявление на получение вида на жительство в Испании для себя и своего сына Платона. Правда ли, что журналистка может переехать из РФ, что известно о жизни экс-ведущей «Дома-2»?

Правда ли, что Собчак хочет получить ВНЖ Испании

Как пишет издание, запрос Собчак пока находится на рассмотрении.

В статье указывается, что Франция предоставила Собчак визу на пять лет, которая позволяет ей путешествовать по странам Шенгенской зоны. По информации El Pais, Собчак направилась в Испанию с целью подачи заявления на вид на жительство. В материале отмечается, что, скорее всего, речь идет о так называемой долгосрочной визе кочевника.

Ее могут оформить те, кто получает доход, работая удаленно. Срок оформления зависит от страны и может составлять от одного года до двух-трех лет с возможностью продления.

KP.RU пишет, что теледива приобрела пентхаус в Марбелье.

«Ксения Собчак перебирается в Европу. Жена Константина Богомолова подала документы на ВНЖ в Испании. Сплетники шепчутся, что она успела прикупить пентхаус в солнечной Марбелье», — говорится в публикации.

Кто готовил покушение на Собчак

В 2023 году Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении планировавшегося покушения на главреда RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. В Москве и на территории Рязанской области были задержаны участники неонацистской группировки, которые проводили разведку мест работы и проживания журналисток. У подозреваемых изъяли автомат Калашникова и 90 патронов к нему.

Недавно стало известно, что обвиняемые в подготовке покушений не признали свою вину, пишет ТАСС со ссылкой на источник. По словам источника, следственные действия уже завершены, сейчас обвиняемые изучают материалы. После этого дело будет направлено в прокуратуру.

«В том, в чем их обвиняют, то есть в подготовке покушения на Симоньян и Собчак, они вину не признают. Некоторые считают себя виновными в хулиганстве», — сказал источник.

В числе фигурантов — трое несовершеннолетних. Один из них во время задержания являлся учеником восьмого класса. Им предъявлено обвинение в подготовке покушения по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Сейчас подросткам по решению суда избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Как Собчак оказалась в центре скандала из-за своей вечеринки

Собчак в сентябре организовала вечеринку Prime Era, которая была посвящена золотой эре шоу-бизнеса. Мероприятие прошло в заведении, оформленном в гламурном стиле. По данным источников, гостей ждал роскошный ужин — стол ломился от деликатесов и шампанского. В частности, звезды, среди которых были замечены Люся Чеботина, Валерия Гай Германика, Инстасамка с мужем Moneyken, Светлана Бондарчук, Влад Лисовец, Прохор Шаляпин и Тимати, ели черную икру из большой чаши и лакомились лобстерами, морскими ежами и другими изысканными блюдами.

Кадры с роскошной вечеринки журналистки, снятые ее гостями, быстро распространились в Сети. Однако вместо одобрения и восхищения они вызвали шквал критики.

По данным KP.RU, пользователи сравнили мероприятие с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой. В материале напомнили, что звездный бомонд веселился во время атаки ВСУ на Москву.

«Пир во время чумы», — написал один из комментаторов.

Ксения Собчак
Россия
телеведущие
блогеры
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
