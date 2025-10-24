Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 октября 2025 в 19:42

Стало известно об оформлении Собчак ВНЖ в европейской стране

El Pais: Собчак подала заявление на получение вида на жительство в Испании

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Испанская газета El Pais сообщила, что телеведущая Ксения Собчак подала заявление на получение вида на жительство в Испании для себя и своего сына Платона. Как пишет издание, ее запрос пока находится на рассмотрении.

В публикации отмечается, что Франция выдала Собчак визу сроком на пять лет. Документ позволяет перемещаться по странам Шенгенского соглашения. Как пишет El Pais, Собчак приехала в Испанию, чтобы подать заявление на получение ВНЖ. В материале сказано, что журналистам не удалось связаться с телеведущей.

В публикации говорится, что, скорее всего, речь идет о так называемой долгосрочной визе кочевника. Ее могут оформить те, кто получает доход, работая удаленно. Срок оформления зависит от страны и может составлять от одного года до двух-трех лет с возможностью продления.

Ранее певец Михаил Шуфутинский получил гражданство Российской Федерации. Он принял это решение после начала специальной военной операции. Тогда певец решил переехать в Россию и отказаться от возвращения в США. Шансонье не оформлял российский паспорт, поскольку в США не приветствуется двойное гражданство. В России Шуфутинский оформлял вид на жительство.

Ксения Собчак
визы
ВНЖ
гражданства
