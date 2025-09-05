Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 12:16

Известный шансонье получил российский паспорт

SHOT: Михаил Шуфутинский получил российское гражданство

Михаил Шуфутинский Михаил Шуфутинский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Михаил Шуфутинский получил гражданство Российской Федерации, сообщает Telegram-канал SHOT. Артист, как утверждается, принял это решение после начала специальной военной операции, когда окончательно переехал в Москву и отказался от возвращения в США.

Шансонье в течение длительного времени не оформлял российский паспорт, поскольку в Соединенных Штатах не приветствуется двойное гражданство. В России он проживал на основании вида на жительство.

Ранее генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный предложил учредить официальный праздник в России — Шуфутинов день. По его словам, эта идея возникла благодаря популярной песне Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Запашный отметил, что композиция стала настоящим хитом и превратилась в устойчивую культурную традицию.

До этого сообщилась, что Михаил Шуфутинский дал сольный концерт 3 сентября в Государственном Кремлевском дворце. СМИ писали, что мероприятие может собрать около шести тысяч зрителей. Гонорар исполнителя составил примерно 36 млн рублей после вычета всех организационных расходов.

Михаил Шуфутинский
гражданство
паспорта
ВНЖ
певцы
шоу-бизнес
