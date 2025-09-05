Известный шансонье получил российский паспорт

Певец Михаил Шуфутинский получил гражданство Российской Федерации, сообщает Telegram-канал SHOT. Артист, как утверждается, принял это решение после начала специальной военной операции, когда окончательно переехал в Москву и отказался от возвращения в США.

Шансонье в течение длительного времени не оформлял российский паспорт, поскольку в Соединенных Штатах не приветствуется двойное гражданство. В России он проживал на основании вида на жительство.

Ранее генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный предложил учредить официальный праздник в России — Шуфутинов день. По его словам, эта идея возникла благодаря популярной песне Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Запашный отметил, что композиция стала настоящим хитом и превратилась в устойчивую культурную традицию.

До этого сообщилась, что Михаил Шуфутинский дал сольный концерт 3 сентября в Государственном Кремлевском дворце. СМИ писали, что мероприятие может собрать около шести тысяч зрителей. Гонорар исполнителя составил примерно 36 млн рублей после вычета всех организационных расходов.