Раскрыта сумма, которую Шуфутинский заработает за концерт 3 сентября Шуфутинский заработает 36 млн рублей на концерте в Кремле 3 сентября

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский даст сольный концерт 3 сентября в Кремле, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, исполнитель хита «Третье сентября» заработает около 36 млн рублей за вечер.

Шоу пройдет в Государственном Кремлевском дворце, зал соберет около шести тысяч зрителей. Сумма гонорара указана уже с вычетом расходов на аренду, техническое сопровождение и другие организационные траты.

Шуфутинский отказался от всех предложений выступить на корпоративе в свой день. Причиной стало то, что все силы артиста задействованы на подготовку основного выступления.

Ранее генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что «Шуфутинов день» мог бы стать официальным праздником в России. Артист добавил, что народная любовь к песне «Третье сентября» давно стала традицией. По словам Запашного, композиция Шуфутинского вызывает и улыбку, и уважение.

Депутат Госдумы Николай Новичков, напротив, отверг идею официально признать 3 сентября Шуфутиновым днем. Он отметил, что лучше учредить День победы над Японией для защиты исторической правды.