14 октября 2025 в 04:30

Стало известно, куда направят дело о покушении на Симоньян и Собчак

Дело о покушении на Симоньян и Собчак направят в военный суд

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Уголовное дело о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналиста Ксению Собчак будет направлено в военный суд Москвы после утверждения обвинительного заключения, передает ТАСС со ссылкой на участника делопроизводства. По информации источника, рассмотрение дела пройдет во 2-м Западном окружном военном суде.

После утверждения в прокуратуре обвинительного заключения по уголовному делу в отношении фигурантов его материалы будут направлены надзорным ведомством для рассмотрения по существу в один из столичных военных судов, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что обвиняемые в подготовке покушений на Симоньян и журналиста Ксению Собчак не признали свою вину. Отмечается, что в числе фигурантов — трое несовершеннолетних. Один из них во время задержания являлся учеником восьмого класса.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что русофобы ненавидят Симоньян, потому что она представляет собой мощный и независимый голос РФ на мировой информационной арене. Канал под ее руководством стал одним из ведущих инструментов в борьбе с западной пропагандой, считает он.

Маргарита Симоньян
Ксения Собчак
военный суд
покушения
