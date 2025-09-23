Повторит судьбу Ивлеевой? Почему вечеринка Собчак разозлила россиян

В ночь на 23 сентября в Москве проходит вечеринка журналистки Ксении Собчак. Гостями мероприятия стали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Почему тусовку сравнивают с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой, как Собчак и ее гости разозлили россиян?

Что известно о вечеринке Собчак

Ксения Собчак организовала вечеринку Prime Era, которая отсылает к золотой эре шоу-бизнеса. Этот период также ознаменовался расцветом карьеры самой телеведущей. В начале 2000-х годов Собчак была одной из самых заметных фигур столичной светской жизни. Она вела провокационное шоу под названием «Блондинка в шоколаде» и поддерживала близкие отношения с богатыми наследниками.

Мероприятие проходит в заведении, оформленном в гламурном стиле. Преобладают красно-розовые тона, повсюду телеэкраны, дискошары и другие элементы, характерные для эпохи, передает StarHit.

По данным издания, гостей ждал роскошный ужин, стол ломился от деликатесов и шампанского, звезды наслаждались черной икрой из большой чаши, лобстерами, морскими ежами и другими изысканными блюдами.

Среди гостей замечены Люся Чеботина, Валерия Гай Германика, Инстасамка с мужем Moneyken, Светлана Бондарчук, Влад Лисовец, Прохор Шаляпин, Тимати и многие другие.

Собчак пригласила Татьяну Буланову и ее танцевальный коллектив, который недавно завоевал сердца публики. Артистка исполнила свои популярные хиты «Ясный мой свет» и «Один день», а также другие композиции. Журналистка присоединилась к танцу вместе с Ольгой Бузовой.

Судя по кадрам с мероприятия, в разгар вечера Ксения заняла место за диджейским пультом. Журналистка запустила трек группы Serebro, который принес России второе место на «Евровидении-2007». Помимо этого, хозяйка вечера не забыла и о другом знаковом хите нулевых — Moscow never sleeps, исполненном DJ Smash.

Константина Богомолова не было замечено в зале. 50-летний театральный режиссер и муж Собчак редко посещает светские мероприятия. В этом году супруги отметили годовщину свадьбы.

Почему россиян разозлила вечеринка Собчак

Видеоролики с роскошной вечеринки Ксении, снятые ее гостями, быстро распространились в социальных сетях. Однако вместо восхищения это мероприятие вызвало у широкой аудитории явное неприятие.

Как пишет KP.RU, в интернете уже сравнивают вечеринку Собчак с «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой. Хотя гости Ксении были одеты более прилично, многие отметили неуместность и неподходящий момент для такого события. Издание сообщает, что ситуация усугубилась тем, что в эту же ночь Москва подверглась налету украинских беспилотников.

«Пир во время чумы», «Надеюсь, Собчак для начала жителей Курской области черной икрой накормила?», «Что же творится в мире? Одни гибнут, недоедают, а другие с жиру бесятся», «Надеюсь, на СВО черную икру тоже послали?», «Какая мерзость», «Пример Ивлеевой ничему не учит», «Каждый день праздник у этих. В это же время дроны на Москву летят», — приводит издание комментарии интернет-пользователей.

