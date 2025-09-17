Составлен список артистов, которых «воскресили» зумеры

Не только народная артистка России Надежда Кадышева вернула свою популярность у молодежи в последнее время. Кто еще из «старичков» эстрады вновь собирает стадионы с молодежью?

Кого из звезд «воскресили» зумеры

После второй волны популярности хитов 90-х в исполнении 66-летней Надежды Кадышевой «Течет ручей», «Я не колдунья» и «Широка река» продажи билетов на ее концерты, по словам директора по развитию «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили, выросли в 30 раз.

Теперь, по сообщению KP.RU, Кадышева просит за выступление не менее 20 млн рублей и считается самой высокооплачиваемой российской знаменитостью.

Также музыка 90-х вновь оказалась на пике популярности, и Татьяна Буланова занимает центральное место в этом культурном феномене. Лето 2025 года принесло ей небывалый успех: артистка пользуется огромной популярностью, особенно среди молодого поколения. Представители поколения Z начали интересоваться ее творчеством после того, как в TikTok стали вирусными её энергичные хиты «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный».

Всего за этот период ее хиты прослушали более 4,5 миллиона человек.

Короткие видео с концертов Булановой и зумерских вечеринок с её песнями стали вирусными в TikTok, привлекая миллионы зрителей. На фоне этого ажиотажа билеты на выступления Татьяны раскупаются стремительно.

26 июля в «Лужниках» состоялся концерт Леонида Агутина, который собрал множество молодых людей в возрасте от 22 до 25 лет. Если в прошлые годы на таких мероприятиях преобладали зрелые слушатели, то теперь фан-зону заполнила молодежь.

В социальных сетях, особенно в разделе Reels соцсети Instagram (запрещена в РФ), можно было найти множество роликов с популярными треками. Один из них — зажигательный ремикс на «Остров», который стал настоящим хитом среди зумеров.

Кому еще из звезд прошлого зумеры могут вернуть популярность

Продюсер Павел Рудченко в интервью NEWS.ru предположил, что группа Hi-Fi, а также музыканты Натали и Шура могут обрести новую популярность благодаря поколению зумеров. По его мнению, молодые люди могут оценить их треки, которые стали хитами в 1990-е и 2000-е годы.

«Думаю, то же самое ждет Натали, группу Hi-Fi, того же Шуру. Те треки, ставшие популярными в то время, они сейчас могут поймать вторую волну популярности», — считает Рудченко.

Натали прославилась песней «Ветер с моря дул», ставшей хитом среди людей, выросших в 80–90-е годы. В 2013 году певица получила новую известность с песней «О боже, какой мужчина».

Песни группы Hi-Fi в 00-х неоднократно занимали музыкальные чарты России. Группа удостоена высоких наград, среди которых «Золотой Граммофон».

Пик популярности певца Шуры пришелся на конец 1990-х годов. Он приобрел известность за счет эпатажной манеры исполнения и запоминающейся внешности. Некоторые его песни, например «Не верь слезам», «Твори добро», «Холодная луна», «Отшумели летние дожди», стали объектами многочисленных версий от коллег.

