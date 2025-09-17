Замужество, скандал в Госдуме, жестокое избиение: как живет Анфиса Чехова

Телеведущая Анфиса Чехова сейчас редко появляется на ТВ, она ведет блог в социальных сетях, где делится своей жизнью. Что известно о ее личной жизни, как она угодила в скандал после выступления в Госдуме?

Как сложилась личная жизнь Чеховой

В августе стало известно, что Анфиса Чехова выходит замуж за продюсера Александра Златопольского. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) звезда сообщила, что он сделал ей предложение в Париже. Для Чеховой это будет второй брак.

«Я сказала да! Никто и никогда не любил меня так, как он! С ним я почувствовала себя как дома, где я могу быть абсолютно любой», — поделилась она.

Телеведущая призналась, что жених выдерживает все ее эмоции и обожает ее капризы, с ним нет драмы и обо всем можно договориться. По словам Чеховой, со Златопольским всегда весело. Продюсер подарил ей кольцо с бриллиантом из белого золота.

Теледива также призналась, что хочет сыграть свадьбу в узком кругу родных и близких. Дата мероприятия пока неизвестна.

Известно, что у Чеховой есть сын Соломон от актера Гурама Баблишвили в 2012 году. В 2015 пара официально узаконила отношения, но уже в 2017 году влюбленные расстались.

Кто жестоко избил Чехову

В феврале Чехова призналась, что в молодости ее жестоко избил жених. Телеведущая сообщила, что он сломал ей нос и порвал барабанную перепонку. Ей пришлось обратиться за медицинской помощью в травмпункт. Звезда не разгласила имя мужчины и не стала подавать на него заявление о нанесении побоев.

Анфиса лишь сообщила, что они вместе работали на телевидении. Богатый мужчина обещал обеспечивать ее. Однако не сдержал слово.

«Он стал меня унижать. Я в тот момент осталась без работы и накоплений», — отметила она в интервью психологу Марку Бартону.

Чехова обратилась за помощью к специалисту. Тот ей сказал, что вся ответственность за случившееся лежит на Анфисе.

«У тебя есть два варианта — продолжать так жить, либо взять на себя ответственность и разобраться, что в тебе привлекает такого мужчину. Ты ведь сама его выбрала подсознательно как-то. Так он меня убедил ходить на терапию», — резюмировала Чехова.

Как Чехова оскандалилась после выступления в Госдуме

В апреле Чехова, вступившая в партию «Новые люди», заявила о необходимости изменения термина «брак». Ведущая выразила мнение, что нынешнее название союза мужчины и женщины вызывает сомнения. В связи с этим «Новые люди» объявили конкурс на лучшее новое определение брака, в котором смогут принять участие все желающие.

В ответ на это председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что присутствие Чеховой в российском парламенте дискредитирует власть. По ее мнению, инициативы случайных людей, ранее продвигавших себя «ниже пояса» на телевидении, не имеют серьезного значения. Она также отметила, что демографическая политика — это не громкие слова, а конкретные меры для поддержки населения.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев отметил, что слова теледивы о замене слова «брак» на другое являются «хайпом». По его словам, это понятие закреплено в целом корпусе нормативных текстов, их редактирование потребует огромного количества человеческих и финансовых ресурсов.

«Анфиса Чехова решила „хайпануть“ на теме брака. Ей не нравится само слово. <…> Понятие брака закреплено в целом корпусе нормативных актов. И если даже на минуту допустить то, что это слово нужно будет менять, то потребуется колоссальное количество человеческих и финансовых ресурсов», — сказал Толмачев.

Читайте также:

Сын-мошенник, отказ от кино, личная жизнь: куда пропал Вадим Демчог

Здоровье, пенсия, отношение к СВО: куда пропал Юрий Стоянов

Тысячи угроз из-за СВО, арест, завершение карьеры: как живет Николай Басков