Тысячи угроз из-за СВО, арест, завершение карьеры: как живет Николай Басков

Народный артист России Николай Басков сообщил, что был одним из первых публичных деятелей, поддержавших СВО. Что известно об угрозах в адрес певца, может ли он завершить карьеру ради статуса телеведущего?

Кто угрожал Баскову после СВО

Как рассказал Басков, неприятные последствия также коснулись его матери.

«Я был один из первых артистов, которые поддержали СВО. Я столкнулся с огромным количеством угроз», — сказал Басков.

Артист добавил, что считает украинских коллег причастными к инцидентам — они могли выложить номера знаменитостей в открытый доступ. Эта ситуация лишь сплотила представителей российского шоу-бизнеса, считает артист.

Николай Басков в 2022 году поддержал проведение спецоперации и выступил на концерте в «Лужниках», посвященном годовщине присоединения Крыма и началу СВО. Также поучаствовал в записи песни SHAMAN «Встанем». В том же году артист пожертвовал семьям участников спецоперации миллион рублей.

За что Басков арестован на Украине

За поддержку российской власти Николай Басков в феврале 2022 года был включен в черный список Латвии с запретом на въезд в страну на неопределенный срок. С октября того же года вошел в санкционный список Украины. В феврале 2023 года артист подпал под санкции Канады, пополнив реестр «российских агентов дезинформации».

Басков в марте 2022 года был официально объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ), свидетельствуют данные базы ведомства. Однако официально об этом не объявляли. Певец также давно фигурирует в списках украинского сайта «Миротворец».

Власти Украины выдвинули против российского певца обвинения в посягательстве на суверенитет страны. В результате суд вынес решение о заключении Баскова под стражу заочно. Эта информация также внесена в базу данных СБУ.

Дополнительным шагом украинских властей стало лишение Николая Баскова государственных наград Украины, указ подписал президент Владимир Зеленский в ноябре 2024 года.

Что известно о гонорарах певца, может ли он завершить карьеру

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что гонорар народного артиста Николая Баскова за выступление на корпоративе составляет 6 млн рублей. Дворцов также отметил, что Басков является выдающимся артистом и опытным ведущим.

«У него корпоратив стоит 6 млн рублей. Помню, мы с ребятами заказывали его на свой корпоратив. Его зовут и на закрытые выступления, и на открытые. Его очень любят высокопоставленные люди. Он славится везде», — объяснил Дворцов.

Продюсер отметил легкость и профессионализм Баскова, его умение сотрудничать и яркую личность. Он подчеркнул, что певца ценят за благодарность организаторам. Дворцов также добавил, что к настоящему моменту Басков мог поднять цену за свои выступления.

В 2024 году Николая Баскова назвали лучшим ведущим страны, 32% участников опроса отдали за него голоса. На отечественном телевидении артист долгое время ведет программу «Ну-ка, все вместе».

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко выразил мнение, что Басков никогда не согласится поменять роль певца на статус телеведущего. По его словам, в настоящее время исполнитель притягивает к себе внимание как ведущий всевозможных шоу на телевидении, но при этом остается оперным певцом с хорошими вокальными данными.

«Действительно, Басков как певец уходит на второй план. Это логично, потому что больше притягивает внимание к себе как ведущий всевозможных шоу на телевизионных каналах. При этом он не видит себя на 100% ведущим. Все-таки он оперный певец, довольно неплохой, с хорошими вокальными данными. Он так долго бился за место под солнцем на эстраде именно в качестве певца, что, я думаю, он никогда не согласится разменять один статус на другой. Будет поющий ведущий, иногда будет представать перед нами в качестве а-ля Лев Лещенко, который все реже и реже появляется», — высказался Рудченко.

