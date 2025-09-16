Двое детей, 44 года разницы: история любви Петросяна и Брухуновой

Юморист Евгений Петросян, отмечающий 16 сентября 80-летний юбилей, и его молодая жена Татьяна Брухунова часто появляются в новостях. Общественность обсуждает значительную разницу в возрасте между ними, которая составляет 44 года. Что известно об истории любви супругов, как они познакомились, как живут сейчас?

Как познакомились Петросян и Брухунова

Уроженка Тулы Татьяна Брухунова впервые встретилась с Евгением Петросяном в середине 2000-х годов. В тот период она, будучи студенткой Московского университета культуры и искусств, начала работать помощницей директора Театра эстрадных миниатюр Петросяна. После ухода прежнего сотрудника основатель театра предложил Татьяне занять его место. С тех пор она продолжает исполнять эту роль.

В 2018 году Брухунова поделилась своими наблюдениями о том, что брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко к тому моменту уже не имел перспективы.

«Когда я пришла к Евгению Петросяну, я лично брака не видела. Я видела партнерские, уважительные отношения, но брака — нет. Хотя это не моего ума дело. И на тот момент он был глубоко одиноким человеком. Такие люди могут иметь незыблемый стержень в работе, но в быту — нет. Он был как ребенок, совершенно одинокий», — объясняла Брухунова. И добавляла, что Елена Степаненко поначалу помогала девушке, но со временем начала относиться к сближению мужа с Брухуновой неодобрительно. «Спустя некоторое время его жена начала проявлять ревность, которую выражала довольно агрессивно. Она талантливая и яркая женщина, но мы не могли с ней сработаться», — заявила она.

По словам Брухуновой, она не была причиной расставания Петросяна и Степаненко, хотя отношения завязались еще до их развода.

Петросян и Степаненко развелись после 33 лет брака в ноябре 2018-го. В декабре 2019 года 74-летний юморист женился на 30-летней Татьяне Брухуновой.

Когда родились дети Петросяна и Брухуновой

У Петросяна есть дочь Викторина от брака с балериной Беллой Кригер. В союзе с Брухуновой у юмориста родились еще двое детей: сын Ваган появился на свет в 2020-м, его сестра Матильда — в 2023-м.

«Факт есть факт. Который дал две новые жизни. И я надеюсь, что они будут очень талантливыми людьми», — говорил Евгений Петросян в интервью Роману Костомарову для передачи «По душам».

Юморист отметил, что его сын, вероятно, посвятит себя науке, но при этом он — «театральный человек».

«Удивительно, ему даже не надо было объяснять, как вести себя в театре. Он сидит, внимательно слушает. Смеется там, где надо смеяться. Всегда. Оценивает все полутона. Аплодирует. Может сделать сверстникам замечание: в театре себя так не ведут, надо вести себя тихо», — рассказывал артист.

В разговоре с Костомаровым Петросян заявил, что в пятом браке он «исправляет ошибки молодости», посвящая себя семье.

Правда ли, что Брухунова рассорила Петросяна с друзьями

Известный продюсер Сергей Дворцов заявил, что Брухунова манипулирует своим мужем. Эксперт считает, что супруга рассорила артиста со всеми друзьями, чтобы контролировать не только его, но и финансовые потоки.

«За 10 лет, что Татьяна является директором Петросяна, она убрала от него всех хороших людей, рассорилась со всеми сама и его рассорила. Из-за Брухуновой от Петросяна отвернулось много коллег, и в частности деловых партнеров. Она сама поставила себя на место лидера, который теперь контролирует все», — сказал Сергей.

По мнению продюсера, Петросян превратился в настоящего подкаблучника после свадьбы с Брухуновой. Дворцов считает, что жена юмориста создала уют, который ему необходим.

Собеседник считает, что по отношению к другим людям Татьяна «не лезет за словом в карман». По его мнению, жена Петросяна хочет состояться как известная личность, в том числе за счет связей мужа.

«Брухунова выбрала для себя такую позицию тролля, чтобы о ней говорили. Она очень хочется состояться как известная личность. В том числе за счет связей мужа. Но не хочет вылезать в открытое медиапространство, скажем, сняться в каком-то проекте, сериале. Потому что боится хейта от публики. Поэтому сама хейтит окружающих», — пояснил Сергей.

По информации Дворцова, у Брухуновой нет никаких предложений от продюсеров. Как он считает, ее участие в проекте может навредить репутации артиста.

