Скандальный развод со Степаненко и отцовство в 75 лет: как живет Петросян

Скандальный развод со Степаненко и отцовство в 75 лет: как живет Петросян

Сегодня, 16 сентября, юмористу Евгению Петросяну исполняется 80 лет. Артист продолжает успешно выступать: в ноябре состоится его юбилейный концерт. Как сейчас живет Петросян — в материале NEWS.ru.

Как Петросян стал юмористом

Евгений Ваганович родился 16 сентября 1945 года в Баку. Петросян — это псевдоним, который позже придумал артист, сократив свою настоящую фамилию Петросянц. Она досталась ему от отца-армянина. Окончив школу, будущий юморист отправился в Москву, где учился во Всероссийской творческой академии эстрадного искусства.

В 17 лет он впервые попробовал себя как конферансье. Тогда же Петросян попал на телевидение. Он стал вести программу «В жизни раз бывает 18 лет» вместе с Валентиной Леонтьевой (известна всем как тетя Валя из «Спокойной ночи, малыши»).

Чуть позже Евгению Вагановичу доверили конферанс программы «Голубой огонек». Петросян долго работал в качестве ведущего вместе с оркестром Леонида Утесова. Но в 70-х решил переключиться на юмористическое направление, которое как раз тогда набирало обороты на телевидении. Он хотел составить конкуренцию популярному в те годы Аркадию Райкину.

Петросяну удалось привлечь к себе внимание массового зрителя. В 80-х он окончил режиссерский факультет ГИТИСа и сам ставил свои шоу.

Петросян стал чаще появляться на телевидении. Он сам придумал и спродюсировал программу «Вокруг юмора», которая потом трансформировалась в «Вокруг смеха». Артист также выступал в передаче «Утренняя почта» и «Аншлаг» Регины Дубовицкой.

Евгений Петросян, 1997 год Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

В 90-х Евгений Ваганович много снимался на ТВ. В нулевых, когда в эфиры начали выходить передачи нового формата вроде Comedy Club, «Большой разницы», различных стендапов, внимание к Петросяну ослабло.

Сейчас Евгения Вагановича чаще приглашают на корпоративы. Петросян также принимал участие в шуточном батле вместе с комиками из Comedy Club.

Личная жизнь Петросяна

В 60-х у Евгения Вагановича был роман с балериной Беллой Кригер. Они поженились, в 1968 году у пары родилась дочь Викторина. Но супруги развелись, потому что Петросян влюбился в Анну Козловскую, дочь популярного в те годы оперного певца Ивана Козловского.

Но и этот брак распался, потому что у юмориста возникли чувства к искусствоведу из Ленинграда Людмиле. Она стала его третьей женой.

В конце 70-х Евгений Ваганович создал свой Театр эстрадных миниатюр и начал набирать туда актеров. На кастинг пришла выпускница ГИТИСа Елена Степаненко. Петросян и юмористка долго работали вместе, прежде чем у них начался роман. Это произошло на гастролях. В начале 80-х оба развелись, а в 1985 году Петросян и Степаненко сыграли свадьбу. Детей у пары не было. Степаненко нашла общий язык с дочерью от первого брака Петросяна Викториной.

Союз Петросяна и Степаненко казался образцово-показательным, но в 2018 году юмористка подала на развод. Тогда у него начался роман с Татьяной Брухуновой. Артистка была знакома с соперницей, так как сама в 2009-м взяла 18-летнюю девушку из провинции на должность администратора своего сайта.

Вскоре Брухунова стала помощницей Петросяна. В 2019 году Евгений Ваганович женился на своей ассистентке. Теперь Татьяна Брухунова — его супруга, личный агент и концертный директор.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Как Петросян стал отцом в 75 лет

Во время развода дочь юмориста встала на сторону Степаненко. СМИ писали, что это очень задело Евгения Вагановича. В конце апреля 2025-го Петросян выписал Викторину через суд из московской квартиры.

В 2020 году стало известно, что юморист стал отцом во второй раз: у него родился сын. В марте 2024-го появилась на свет дочь. Викторина через своих представителей высказала мнение, что Петросян не может быть отцом детей Брухуновой.

«Согласитесь, когда мужчине 75 лет, возникают сомнения: способен ли человек, имеющий достаточное количество заболеваний, в таком возрасте к репродуктивным функциям?» — говорили представители дочери Петросяна.

Брухунова в октябре 2024 года опубликовала селфи, где она с «беременным» животом. Многие пользователи предположили, что он накладной и фото было отфотошоплено.

Что известно о здоровье Петросяна

В апреле 2025-го Петросян якобы переболел бронхитом. За год до этого юмористу поставили обострение хронической гипертонии. Недавно СМИ писали, что Евгений Ваганович обратился к врачам. Он якобы жаловался на сильные боли в груди и проблемы с дыханием.

Подруга Петросяна заслуженная артистка России, певица и поэт-песенник Ирина Гвоздева поспешила опровергнуть негативные новости о юмористе.

«С Петросяном все нормально. Да, он обращался к врачам, ему давно сделали стентирование сосудов сердца, были проблемы с клапаном, поэтому он периодически проходит осмотры у врачей. Недавно такой визит он и нанес врачу, просто осмотр. Но никто не умирает. Слава богу, все в порядке», — сказала NEWS.ru Ирина.

Читайте также:

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Составлен список артистов, которые поддержали Пугачеву после интервью

Грызня за наследство Щедрина и Плисецкой: что делят и кому достанется