«Она на пляже, муж в больнице»: что происходит с Петросяном, где Брухунова

«Она на пляже, муж в больнице»: что происходит с Петросяном, где Брухунова

Недавно СМИ облетели страшные сообщения: «Петросян при смерти, ему стало хуже». Ряд журналистов уже собрались заранее писать некролог артисту. При этом жена юмориста Татьяна Брухунова, судя по ленте в соцсетях, дефилирует на турецком пляже «в дорогом купальнике», как отметили фолловеры. Что на самом деле происходит с Евгением Вагановичем, как он себя чувствует и где находится его супруга, узнали NEWS.ru.

Чем болеет Петросян и куда пропал

На Евгения Вагановича в этом году навалилось 33 несчастья. В марте он, по сообщениям Telegram-каналов, попал в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением. В апреле якобы переболел бронхитом. За год до этого юмористу поставили обострение хронической гипертонии.

В начале августа в СМИ писали, что Петросяна разыскивают в одной из клиник в Хамовниках, где артист должен пройти плановую диспансеризацию. Евгений Ваганович не выходил на связь и заставил беспокоиться своих фанатов.

Ситуацию разъяснила Татьяна Брухунова. Супруга Петросяна стала выкладывать посты на своей странице с отдыха. Оказалось, что Петросян с Брухуновой улетели с детьми в Турцию. Роскошный отдых в одном из самых дорогих отелей Белека Kempinski Hotel The Dome обошелся юмористу в 3,6 млн рублей.

Пока Брухунова выкладывала эффектные фото и сторис в дизайнерских купальниках, стоимость которых, как подсчитали фолловеры, варьируется от 15 до 30 тысяч рублей, Петросян проводил время с детьми у бассейна.

Кстати, снимал контент для супруги, по словам Татьяны, сам Евгений Ваганович. И оказался в этом деле профессионалом. «Ну, кто еще меня так сфотографирует? Только он — лучший из мужчин, муж!» — написала Брухунова.

В комментариях подписчики отметили фигуру Татьяны: «Да как вы это делаете? Я о фигуре», «Фигурка — высший пилотаж», «Купальник красивый и фигура шикарная», «Изумительная фигура». Однако не обошлось и без язвительных комментариев: «Люди, вы что, с фотошопом не знакомы? При чем тут фигура?».

Не обделили вниманием и Петросяна. Фолловеры прокомментировали фото, на котором юморист запечатлен с детьми у бассейна. Многие писали, что Евгений Ваганович «сильно сдал».

Татьяна Брухунова Фото: Социальные сети

Что случилось с Петросяном и где Брухунова

Недавно СМИ и паблики растиражировали информацию о том, что юморист обратился к врачам. Он якобы жаловался на сильные боли в груди и проблемы с дыханием. Сам артист не выходил на связь со СМИ, не комментировали произошедшее и его представители.

Подруга Петросяна заслуженная артистка России, певица и поэт-песенник Ирина Гвоздева поспешила опровергнуть негативные новости о юмористе.

«С Петросяном все нормально. Да, он обращался к врачам, ему давно сделали стентирование сосудов сердца, были проблемы с клапаном, поэтому он периодически проходит осмотры у врачей. Недавно такой визит он и нанес врачу, просто осмотр. Но никто не умирает. Слава Богу, все в порядке», — сказала NEWS.ru Ирина.

Позже на связь вышел и сам юморист. Изданию «Абзац» Петросян рассказал, что о нем в последнее время постоянно пишут что-то странное. И он этим очень недоволен.

«У меня все в порядке. Это отъявленное вранье, которое перешло грань хулиганства. Постоянно меня хоронят. В одной газете описали мои поминки. Это дикость, которая не требует никаких комментариев. Иду по улице, машина останавливается, а человек оттуда говорит: „Евгений Ваганович, вы такой бодрый. А пишут, что вы померли“. Если так часто пишут о моей смерти, значит, я еще поживу!» — сказал Петросян.

Фолловеры, которые следят за страницей Татьяны, исходя из постов, решили, что она осталась на отдыхе с сыном и дочерью. На самом деле Брухунова вернулась в Москву вместе с мужем и детьми. А фото с отдыха выкладывает, «потому что ностальгирует по лету».

Сейчас Татьяна приступила к работе. Она является директором Театра эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна. И на осень у Брухуновой, по ее заявлениям, «большие планы». Пока не известно о чем идет речь.

Читайте также:

Развод, проклятия, крах карьеры в США: как сейчас живет Никита Пресняков

Пугачева разводится с Галкиным и едет в Россию? Подробности, что известно

Иск сестры Брежневой, возвращение в Россию, слова об СВО: где сейчас Цекало