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29 июля 2025 в 16:53

Петросян опубликовал редкое фото с пятилетним сыном

Евгений Петросян Евгений Петросян Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Юморист Евгений Петросян в Intagram (деятельность в РФ запрещена) поделился редким снимком с пятилетним сыном Ваганом. На фото они с мальчиком сидят на скамейке. Артист не стал подписывать кадр.

Юморист с 2019 года женат на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Он неоднократно признавался, что в молодости недооценивал важность семьи, полностью погружаясь в работу. Сейчас у пары двое детей: сын Ваган и годовалая дочь Матильда, названная в честь балерины Кшесинской.

Из-за того, что Брухунова скрывала вторую беременность, в сети появились предположения, что ребенка выносила суррогатная мать. Однако супруга Петросяна заявила, что не обязана никому объясняться и показывать медицинские документы.

От первого брака у артиста есть взрослая дочь Викторина, которой 56 лет. Она уже воспитывает своих детей и даже стала бабушкой, но с отцом не общается. Петросян отмечал, что не намерен знакомить Вагана и Матильду с их единокровной сестрой, считая это бессмысленным.

Ранее Татьяна Брухунова опубликовала фото детей от супруга. Женщина впервые показала, как растут сын и дочь.
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