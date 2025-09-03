Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 01:08

Развод, проклятия, крах карьеры в США: как сейчас живет Никита Пресняков

Никита Пресняков Никита Пресняков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внук артистки Аллы Пугачевой Никита Пресняков официально подтвердил, что разводится с супругой Аленой Красновой. Что об этом известно, кто наложил «проклятие» на певца, почему карьера в США провалилась?

Что известно о разводе Преснякова-младшего

19 августа Алена Краснова опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пост о том, что разводится с Никитой Пресняковым. А ее муж репостнул сообщение.

«Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны. Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность», — заявила Краснова.

Алена уточнила, что встретились они «слишком рано». Преснякову и его супруге пришлось пройти через многое, набраться опыта и понять, что они стали разными людьми, отмечается в сообщении.

Позже Пресняков заявил, что начал новую жизненную главу. Он опубликовал свое фото и сопроводил его подписью на английском языке.

«Новая глава в моей жизни. Вперед», — написал певец.

Психоаналитик Ирина Смолярчук заявила, что развод Преснякова с женой Аленой Красновой стал вполне закономерным, поскольку они повзрослели в браке. Она отметила, что теперь каждый из них выйдет к новому партнеру уже сформированной личностью.

«Когда люди взрослеют вместе, у них заканчиваются страсть, терпение, нежность, любовь, потому что они стали большими боевыми друзьями, братанами. А эта история абсолютно бесполая, она лишает пару романтики», — объяснила психотерапевт.

Почему не сложилась карьера Преснякова в США

Никита Пресняков, который поет каверы песен известных российских исполнителей и снимает клипы неизвестным артистам в Америке, губит свою карьеру, рассказал NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, музыкант зря сделал ставку на Америку и сейчас чувствует себя неким «околоартистическим персонажем», тогда как в России он мог реализоваться как рок-музыкант.

«Эти все поползновения Никиты не от хорошей жизни. Он, мне кажется, в крайности бросается. Вроде бы творчеством занимается, но в тот же самый момент не музыкой. Благодаря авторитету родных он мог, конечно, в России реализоваться как рок-музыкант. Он сделал ставку на Америку, там его творчество не нужно оказалось. Думаю, он себя сейчас чувствует околоартистическим персонажем, не лидером», — объяснил продюсер.

Никита эмигрировал из России вслед за мамой Кристиной Орбакайте и бабушкой Аллой Пугачевой в 2022 году. Он пешком пересек границу Эстонии, а оттуда отправился в США.

Кто «проклял» Преснякова

Экстрасенс Дарья Миронова заявила, что Пресняков развелся с женой Аленой Красновой из-за проклятия его первой девушки. Она добавила, что повлияли также любовные привороты, которые на него «делали многие».

«Никита разводится из-за проклятия, которое было нанесено на его личную жизнь, то есть у него перекрыт именно канал, связанный с личной жизнью. У него начало отношений идет очень хорошо и было несколько лет счастливого и полноценного брака, потом резко негатив идет», — сказала Миронова.

