22 августа 2025 в 15:16

Психоаналитик раскрыла истинную причину развода Никиты Преснякова с женой

Психоаналитик Смолярчук: Никита Пресняков развелся с женой из-за взросления

Никита Пресняков и Алена Краснова Никита Пресняков и Алена Краснова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Развод внука артистки Аллы Пугачевой Никиты Преснякова с женой — Аленой Красновой, стал вполне закономерен, поскольку они повзрослели в браке, заявила психоаналитик Ирина Смолярчук. В беседе с «Радио 1» она отметила, что теперь каждый из них выйдет к новому партнеру уже сформированной личностью.

Когда люди взрослеют вместе, у них заканчиваются страсть, терпение, нежность, любовь, потому что они стали большими боевыми друзьями, братанами. А эта история абсолютно бесполая, она лишает пару романтики, — объяснила психотерапевт.

Ранее Никита Пресняков официально подтвердил, что разводится с супругой Аленой. Девушка опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) соответствующий пост, а ее муж репостнул сообщение.

Краснова уточнила, что встретились они «слишком рано». Преснякову и его супруге пришлось пройти через многое, набраться опыта и понять, что они стали разными людьми, отмечается в сообщении.

