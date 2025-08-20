Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 13:05

Пресняков впервые вышел на связь после тяжелого развода

Пресняков объявил о новой главе в жизни после развода с Красновой

Никита Пресняков Никита Пресняков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков рассказал в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что начал новую жизненную главу. Накануне он объявил о расставании с супругой Аленой Красновой. Теперь же он опубликовал свое фото и сопроводил его подписью на английском языке.

Новая глава в моей жизни. Вперед, — написал Пресняков.

В комментариях к последним постам исполнителя подписчики попытались понять, почему пара решила развестись. Певец не выдержал и заявил одному из поклонников, что в его супружеской жизни все было не так однозначно.

Не надо, пожалуйста, гадать своей «очевидностью», когда вы понятия не имеете буквально ни о чем, что у нас происходило за 10 лет, — написал Пресняков.

Ранее Алена Краснова разместила в соцсетях пост с официальным объявлением о разводе. Ее супруг также опубликовал аналогичное сообщение на своей странице. Она заявила, что бывшим возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения несмотря на непростой разрыв. Краснова добавила, что в какой-то момент они осознали, что стали совершенно разными людьми.

Никита Пресняков
разводы
соцсети
отношения
