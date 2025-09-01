Успех у зумеров, скандалы сына, слухи о болезни: как сейчас живет Кадышева

Поклонники назвали народную артистку РФ Надежду Кадышеву «новой Примадонной» российской эстрады после завирусившегося в Сети ролика, где певица читает рэп. Что еще известно о жизни исполнительницы сегодня и скандалах ее единственного сына?

Вторая волна популярности и новый статус Кадышевой

После второй волны популярности хитов 90-х в исполнении 66-летней Надежды Кадышевой «Течет ручей», «Я не колдунья» и «Широка река» продажи билетов на ее концерты, по словам директора по развитию «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили, выросли в 30 раз. С 1 января 2025 года выступления группы «Золотое кольцо» посетило более 274 тыс. человек.

Помимо этого, певица попала в топ-100 «Яндекс.Музыки». Судя по многочисленным видео в соцсетях, зрительницы приходят на концерты Кадышевой в кокошниках и русских сарафанах, мужчины — в косоворотках, а хэштег #Плыветвеночек уже насчитывает более 2,3 млн видео.

Теперь, по сообщению KP.RU, Кадышева просит за выступление не менее 20 млн рублей и считается самой высокооплачиваемой российской знаменитостью.

Музыкальные эксперты назвали певицу «новой поп-иконой», а ее неожиданную популярность объяснили модой «на все русское» и «желанием молодежи петь душевные песни».

Надежда Кадышева Фото: Станислав Жданов/РИА Новости

Отношение публики к сыну Кадышевой

Недавно в Сети появились ролики с последнего концерта Кадышевой, где видно, как зрители холодно встречают на сцене ее сына Григория Костюка. Наследник исполнительницы спел примерно половину ее песен, но не вызвал восторга у поклонников. Люди в зале выразили свое отношение к музыканту отсутствием аплодисментов, при этом дружно приветствовали балалаечника коллектива.

40-летний наследник исполнительницы долго оставался в тени знаменитой матери. О его личной жизни стало известно из-за скандала в прессе, который разгорелся после откровений бывшей жены Анжелики Бирюковой. В программе «Малахов» женщина рассказала: сын знаменитых родителей не только не платил алименты на ребенка, но и требовал с нее по миллиону рублей за разрешение на выезд сына за границу.

Как пишет РИА «Новости», Григорий «изменял всем своим женщинам, обманывал, снимал проституток и бил их, отказался от собственных детей и воровал у собственной матери». По данным издания, сын Кадышевой брал средства в театре «Золотое кольцо», ссылаясь на то, что организаторы не полностью выплатили ему гонорар, и покупал себе дорогие автомобили.

Григорий Костюк Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Еще одна подруга Костюка Дарья Де Батс назвала его «жестким типом», «закомплексованным маньяком с сорванной психикой», который «трех слов связать не может». По ее словам, которые приводит KP.RU, знаменитые родители не осуждают и даже поощряют «избалованного» наследника.

Второй сын Костюка-младшего появился в браке со второй супругой Габриеллой Мерман, который тоже закончился разводом. Позже в соцсетях женщина призналась, что мужчина ее «предал» и «еле-еле» выплачивает алименты в размере 15 тыс. рублей. Также Мерман рассказала, что Кадышева «давно и очень сильно» болеет и буквально «живет на таблетках».

Что известно о болезни Кадышевой

По данным KP.RU, у Надежды Кадышевой несколько раз диагностировали онкологию, но в процессе лечения выяснилось, что опасения были ложными. Как пишет издание, в 30 лет врачи нашли у звезды опухоль груди, после чего она «два года она жила между жизнью и смертью» и была уверена, что «умрет от онкологии». К счастью, как отмечается в сообщении, позже медики выяснили, что рака у артистки нет.

В 2024 году слухи о смертельном заболевании звезды появились снова, однако ни она, ни ее супруг Николай Костюк комментировать их не стали.

«Надежда работает, выезжаем на гастроли, все хорошо», — заявил Костюк NEWS.ru.

