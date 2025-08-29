«Полное разочарование»: в Сети обсуждают концерт Кадышевой

Концерт Надежды Кадышевой в Москве 28 августа вызвал шквал возмущения среди зрителей. Многочисленные комментарии под постом NEWS.ru свидетельствуют о серьезных проблемах с организацией: опасная давка, отсутствие контроля на входе и продажа избыточного количества билетов. Многие посетители не смогли попасть на свои места или увидеть сцену из-за деревьев.

Вчера были на этом концерте. Полное разочарование. Билеты купили еще в апреле, но пройти к своим местам не смогли. Ужасная организация: билетов продано в разы больше, чем вмещает площадка, никто не контролирует поток толпы, — пишет один из посетителей.

Зрители отмечают отсутствие безопасности: всего одна карета скорой помощи, минимальное присутствие полиции и охраны. Некоторые не смогли даже пройти к своим местам.

Позор организаторам. В очереди на вход стояли 50 минут. Платить за билет 5500 рублей и стоять в толпе, даже не попав на площадку, — так себе удовольствие, — подтверждает другой зритель.

Многие требуют не только публичных извинений, но и возврата средств, интересуясь о том, куда писать заявление на возврат денег в связи с неоказанной услугой. Некоторые зрители ушли уже через 20 минут после начала шоу, разочарованные бездействием организаторов.

Такой наплыв желающих послушать Кадышеву объясняется второй волной популярности певицы. Психолог Екатерина Булгакова предположила, что артистка привлекла внимание представителей поколения Z на фоне интереса молодежи к патриотизму, русской культуре и традициям. По ее словам, сочетание тяги к корням и современного музыкального оформления сделало творчество певицы востребованным у юной аудитории.