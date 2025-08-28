«Попа как орех»: гитарист Кадышевой переплюнул подтанцовку Булановой Фанаты Кадышевой пришли в восторг от внешности ее бас-гитариста

Фанаты Надежды Кадышевой пришли в восторг от ее бас-гитариста, который стал новым «крашем зумеров», рассказала корреспондент NEWS.ru, побывавшая на концерте народной артистки в Зеленом театре в Парке Горького 27 августа. Публика ревела от восторга, когда изображение молодого мужчины транслировалось на экране.

Смотри, какой там секси-гитарист, красавчик: в черной коже, бицепсы, попа как орех. А у Гриши попа… ну, в общем, как попа. Грустно там все у него, — сказала одна из фанаток в фан-зоне.

Публика при этом довольно прохладно приняла сына Кадышевой Григория, все внимание досталось бас-гитаристу, добавила корреспондент. Музыкант смог привлечь и внимание мужчин, которые также громко кричали ему.

Ранее фанаты на концерте Кадышевой, который состоялся 27 августа в Зеленом театре в Парке Горького, сказали, что артистка — большой профессионал и прошедший накануне дождь ей не помеха. Поводом для такого заявления стало замечание одного из посетителей, что Филипп Киркоров не смог бы петь на мокрой от дождя сцене.