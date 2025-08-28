День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 19:54

«Попа как орех»: гитарист Кадышевой переплюнул подтанцовку Булановой

Фанаты Кадышевой пришли в восторг от внешности ее бас-гитариста

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Фанаты Надежды Кадышевой пришли в восторг от ее бас-гитариста, который стал новым «крашем зумеров», рассказала корреспондент NEWS.ru, побывавшая на концерте народной артистки в Зеленом театре в Парке Горького 27 августа. Публика ревела от восторга, когда изображение молодого мужчины транслировалось на экране.

Смотри, какой там секси-гитарист, красавчик: в черной коже, бицепсы, попа как орех. А у Гриши попа… ну, в общем, как попа. Грустно там все у него, — сказала одна из фанаток в фан-зоне.

Публика при этом довольно прохладно приняла сына Кадышевой Григория, все внимание досталось бас-гитаристу, добавила корреспондент. Музыкант смог привлечь и внимание мужчин, которые также громко кричали ему.

Ранее фанаты на концерте Кадышевой, который состоялся 27 августа в Зеленом театре в Парке Горького, сказали, что артистка — большой профессионал и прошедший накануне дождь ей не помеха. Поводом для такого заявления стало замечание одного из посетителей, что Филипп Киркоров не смог бы петь на мокрой от дождя сцене.

Надежда Кадышева
музыканты
концерты
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн рассказал, как прошла операция раненного миной оператора ВГТРК
Назван соперник ПСЖ в групповом этапе Лиги чемпионов
Массовая драка со стрельбой обернулась жертвами в Кабардино-Балкарии
Бразильский манекенщик утонул в бассейне греческого отеля
Закон о тишине в Чукотском АО: правила и штрафы
В Лондоне при странных обстоятельствах пропала 15-летняя туристка
Мерц высказался о возможности встречи Путина и Зеленского
«Обречены на газ в баллонах»: нефтяник о ценах на топливо и санкциях ЕС
Любителю сыра из России на 99 лет запретили въезд в Таиланд
Осужденный на 15 лет авторитет отправился «ковать победу в окопах»
В Белом доме ушли от ответа на вопрос о вооруженном конфликте с Венесуэлой
На грани возможностей: восхождение к российскому рекорду
Белый дом заявил о «недовольстве» Трампа
Семья с детьми лишилась квартиры из-за рака отца
В ВСУ предложили обучать детей военному делу с пятого класса
Крупнейший покупатель российской нефти нарастит импорт вопреки давлению США
Белый дом назвал дату выступления Трампа на Генассамблее ООН
Стало известно, кто решил не допускать Россию на Турнир четырех наций
Пропавший в Босфоре пловец Свечников сбежал в Турцию? Что говорит его мать
Эстония вручила ноту протеста временному поверенному в делах России
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.