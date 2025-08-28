День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 19:15

«Круче, чем Киркоров»: фанаты Кадышевой высказались о ее концерте

Фанаты Кадашевой на концерте заявили, что она в 100 раз круче Филиппа Киркорова

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Надежда Кадышева намного круче Филиппа Киркорова, заявили NEWS.ru фанаты на концерте народной артистки, который состоялся 27 августа в Зеленом театре в Парке Горького. Они отметили, что Кадышева — большой профессионал и прошедший накануне дождь ей не помеха. Поводом для такого заявления стало замечание одного из посетителей о том, что Филипп Киркоров не смог бы петь на мокрой от дождя сцене.

Он (Киркоров — NEWS.ru) бы и на сухой сцене не смог выступать. А Кадышева в 100 раз круче Киркорова, — сказал один из фанатов.

Вечером 27 августа перед концертом Надежды и Григория Кадышевых в Зеленом театре в Парке Горького прошел ливень. Сотрудники цены убрали воду тряпками, концерт прошел без ЧП, падений и травм. Народная артистка через песню меняла наряды, делала фирменный жест руками и притоптывала. Танцевальный ансамбль с участием молодых девушек и юношей также оставил положительные эмоции.

Ранее стало известно, что на концерте народной артистки России Надежды Кадышевой и Григория Кадышева «Плывет веночек» 27 августа в Москве произошла давка. По сообщению корреспондента NEWS.ru, некоторые гости в нетрезвом состоянии были выведены охранниками.

Надежда Кадышева
концерты
Филипп Киркоров
фанаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Финансовая пропасть»: высшие эшелоны власти во Франции охватывает паника
Атака на Самару, новые детали трагедии с альпинисткой: что будет дальше
Стало известно о продвижении ВС России на Купянском направлении
«Попа как орех»: гитарист Кадышевой переплюнул подтанцовку Булановой
«Напоминает дуршлаг»: военэксперт раскрыл, что происходит с ПВО на Украине
В ЦАХАЛ раскрыли детали новой атаки на Йемен
Раскрыта особенность перехваченного американского «Посейдона»
В Домодедово выявили россиянина с подозрением на опасную лихорадку
Биатлонистов из РФ не пустили на ОИ: кто из наших точно поедет в Италию
Половина поступающих в школы Петербурга детей мигрантов не прошла тест
Захарова указала на виновных в обстреле здания ЕС в Киеве
Экзотическое животное вызвало переполох в подъезде московского дома
На границе двух европейских стран появились «зубы дракона»
Биологи предупредили об опасной «зеркальной» эпидемии
Исполнитель роли Лени Голубкова в роликах «МММ» рассказал про шестерых жен
«Круче, чем Киркоров»: фанаты Кадышевой высказались о ее концерте
Секрет темного гения Сергея Мавроди: история успеха пирамиды МММ
Эксперт объяснил, почему шансы найти пловца Свечникова живым малы
Россиян предупредили о новой схеме обмана через благотворительность
Журналист угодил в новости: редактора тюменской газеты обвинили в педофилии
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.