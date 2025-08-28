«Круче, чем Киркоров»: фанаты Кадышевой высказались о ее концерте Фанаты Кадашевой на концерте заявили, что она в 100 раз круче Филиппа Киркорова

Певица Надежда Кадышева намного круче Филиппа Киркорова, заявили NEWS.ru фанаты на концерте народной артистки, который состоялся 27 августа в Зеленом театре в Парке Горького. Они отметили, что Кадышева — большой профессионал и прошедший накануне дождь ей не помеха. Поводом для такого заявления стало замечание одного из посетителей о том, что Филипп Киркоров не смог бы петь на мокрой от дождя сцене.

Он (Киркоров — NEWS.ru) бы и на сухой сцене не смог выступать. А Кадышева в 100 раз круче Киркорова, — сказал один из фанатов.

Вечером 27 августа перед концертом Надежды и Григория Кадышевых в Зеленом театре в Парке Горького прошел ливень. Сотрудники цены убрали воду тряпками, концерт прошел без ЧП, падений и травм. Народная артистка через песню меняла наряды, делала фирменный жест руками и притоптывала. Танцевальный ансамбль с участием молодых девушек и юношей также оставил положительные эмоции.

Ранее стало известно, что на концерте народной артистки России Надежды Кадышевой и Григория Кадышева «Плывет веночек» 27 августа в Москве произошла давка. По сообщению корреспондента NEWS.ru, некоторые гости в нетрезвом состоянии были выведены охранниками.