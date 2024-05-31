Муж Кадышевой отреагировал на слухи о раке жены Муж Кадышевой Костюк не стал комментировать слухи о раке жены

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Надежда Кадышева и Александр Костюк

Основатель ансамбля «Золотое кольцо» и муж его солистки Надежды Кадышевой Александр Костюк в разговоре с корреспондентом NEWS.ru отказался комментировать появившиеся в СМИ слухи об ее онкологическом заболевании. По его словам, у певицы все хорошо.

Надежда работает, выезжаем на гастроли, все хорошо, — сказал Костюк.

18 мая впервые после долгого отсутствия на фоне слухов об онкологическом заболевании Кадышева дала концерт. Она выступила во Всероссийском музее декоративного искусства. В ходе мероприятия певица исполнила одну из своих самых знаменитых композиций «Виновата ли я» и поблагодарила близких за поддержку. Также артистка передала музею девять концертных нарядов из своего гардероба.

Ранее Александр Костюк прокомментировал слухи о вражде Кадышевой и Надежды Бабкиной. Мужчина пояснил, что у людей, которые занимаются своим делом, нет на это времени. По словам Костюка, обе артистки помогают сделать русские народные песни популярными, и количество поклонников такой музыки сейчас растет.

Муж Кадышевой также назвал народные композиции лучшими в мире. По его мнению, американские «пати» довольно скучные, а на российских праздниках всегда поют. Александр Костюк отметил, что в России рождается уникальная и цельная молодежь. Не без чудинки, добавил он, но в молодости почудить все должны.