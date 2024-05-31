Муж Кадышевой высказался о ее вражде с Бабкиной Муж Кадышевой Костюк о ее вражде с Бабкиной: нет времени на сплетни

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Александр Костюк

Комментируя слухи о вражде певиц Надежды Кадышевой и Надежды Бабкиной, основатель ансамбля «Золотое кольцо» и муж его солистки Александр Костюк заявил NEWS.ru, что у людей, которые занимаются своим делом, нет на это времени. По его мнению, обе артистки помогают сделать русские народные песни популярными. Костюк добавил, что количество поклонников такой музыки сейчас растет.

У людей, которые занимаются своим делом, нет времени на сплетни и вражду. Обе певицы занимают свою нишу на российской эстраде и выполняют важную миссию по популяризации русской песни, — объяснил Костюк.

Муж Кадышевой назвал народные композиции лучшими в мире. По его словам, русская песня — это традиции и корни.

У нас в России свадьбу играют — поют, юбилей — поют. В Америке называется «пати»: встали в углу, коньячка выпили, поговорили и разошлись, скукотища. У нас — сели за стол, затянули песню... Тысячи раз был прав Владимир Владимирович Путин: у нас уникальная страна. И такая же молодежь рождается. Не без чудинки, конечно. Но почудить в молодости все должны. Но они такие же цельные, как и мы, — считает Костюк.

Слухи о вражде Кадышевой и Бабкиной появились в 2020 году. Бывший участник «Дома-2», шоумен Рустам Солнцев рассказал, что однажды во время съемок «Новогоднего огонька» между артистками якобы произошла драка. Как он утверждал, в ходе конфликта солистка ансамбля «Золотое кольцо» назвала коллегу бездарной.

18 мая впервые после долгого отсутствия на фоне слухов об онкологическом заболевании Кадышева дала концерт. Она выступила во Всероссийском музее декоративного искусства. В ходе мероприятия певица исполнила одну из своих самых знаменитых композиций «Виновата ли я» и поблагодарила близких за поддержку. Также артистка передала музею девять концертных нарядов из своего гардероба.