Сын Кадышевой рассказал о передаче ее костюмов в музей Костюк: решение о передаче костюмов Кадышевой в музей пришло в кругу семьи

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Григорий Костюк

Идея о передаче костюмов певицы Надежды Кадышевой во Всероссийский музей декоративного искусства пришла в кругу семьи, поделился ее сын и концертный директор Григорий Костюк. По его словам, это для них большое событие, передает корреспондент NEWS.ru.

Все костюмы Надежды Никитишны, матушки, достойны того, чтобы их видели все. Раньше эти костюмы были частью театра «Золотое кольцо», а сегодня есть возможность показать их всем, — поделился Григорий Костюк.

Сын артистки добавил, что его мать, выступившая в музее с концертом, «большая молодец». Отмечается, что всего во Всероссийский музей декоративного искусства Надежда Кадышева передала девять костюмов.

Певица 18 мая впервые после долгого отсутствия на фоне слухов об онкологическом заболевании дала публичный концерт. Надежда Кадышева выступает во Всероссийском музее декоративного искусства. Кадышеву сопровождал ее супруг, баянист Александр Костюк, с которым она вместе более 40 лет. В ходе мероприятия певица исполнила одну из своих самых знаменитых композиций «Виновата ли я» и поблагодарила близких.

Балерина Анастасия Волочкова ранее заявила, что люди, которые сломали дверь в театре Надежды Кадышевой, просто хотели попасть на ее представление «Одержимость». Артистка сочла, что это «очень здорово», когда фанаты ломают двери, чтобы попасть на шоу, которое проводится «во славу России».