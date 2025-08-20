Ясновидящая объяснила развод внука Пугачевой наложенным на него проклятием

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 18:20

Никита Пресняков Никита Пресняков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Никита Пресняков развелся с женой Аленой Красновой из-за проклятия его первой девушки, сказала NEWS.ru экстрасенс Дарья Миронова. Она добавила, что повлияли также любовные привороты, которые на него «делали многие».

Никита разводится из-за проклятия, которое было нанесено на его личную жизнь, то есть у него перекрыт именно канал, связанный с личной жизнью. У него начало отношений идет очень хорошо и было несколько лет счастливого и полноценного брака, потом резко негатив идет, — сказала Миронова.

В 2022 году внук Пугачевой переехал в США с женой Красновой, которая является дочерью бизнесмена, молодые люди были знакомы с детства. В Америке певец пытается построить карьеру артиста и режиссера.

Ранее Пресняков официально подтвердил, что разводится с супругой Аленой. Девушка опубликовала соответствующий пост, а ее муж репостнул сообщение.

Алена уточнила, что встретились они «слишком рано». Она добавила, что им пришлось пройти через многое, набраться опыта и понять, что они стали разными людьми.

