Грызня за наследство Щедрина и Плисецкой: что делят и кому достанется

В конце августа 2025-го стало известно о смерти мужа Майи Плисецкой великого русского композитора Родиона Щедрина. Известно, что супруги оставили завещание. Недавно объявились наследники пары, которые претендуют на их многомиллионное состояние. Смогут ли они что-нибудь получить при наличии завещания — в материале NEWS.ru.

Какое наследство оставил Родион Щедрин

В начале 90-х Майя Плисецкая и Родион Щедрин переехали в Германию. Композитор объяснял непростой шаг тем, что их профессиональная деятельность была больше связана с этой страной. Супруги жили в одном из элитных районов Мюнхена Altstadt. После смерти Щедрина здесь осталась их квартира, стоимость которой составляет примерно 47 млн рублей.

Пара владела трешкой в центре Москвы недалеко от станции метро «Тверская». У Щедрина и Плисецкой также была вилла в Тракайском районе недалеко от Вильнюса в Литве. Ее стоимость составляла примерно $250 тысяч.

Вилла в Литве, принадлежащая Майе Плисецкой и Родиону Щедрину Фото: Мариус Баранаускас/РИА Новости

Щедрин был великим композитором и музыкантом с мировым именем. Он написал пять опер, семь балетов, музыку к киношедеврам советской классики. Щедрин даже был дважды номинирован на премию «Грэмми». Огромную часть его наследия составляют авторские отчисления, которые идут с каждого исполнения композиций гения.

Кто наследники Родиона Щедрина

Душеприказчик семьи Владимир Титоренко рассказывал газете «Спорт-экспресс», что супруги составили завещание при жизни, оно заняло девять страниц. В нем Плисецкая и Щедрин распределили все имущество, а также передачу авторских прав на музыку композитора.

По словам Титоренко, вдовец балерины завещал виллу в Литве женщине, которая помогала ему по хозяйству и следила за ним много лет. Еще в феврале 2022 года Щедрин передал трехкомнатную квартиру на Тверской в дар государству. Сейчас там находится музей-квартира Плисецкой.

Пока неизвестно, кому достанется квартира в Германии и отчисления с музыкального наследия. Плисецкая и Щедрин так и не стали родителями. У супругов нет наследников первого порядка.

«Появились все признаки, что забеременела. В Москву надо возвращаться. А может, родить? И расстаться с балетом? Жалко. После „Спартака“ и чешского турне я в хорошей форме. Худая. Повременю маленько. Срок еще есть. Танцевать или детей нянчить — выбрала первое. Щедрин без восторга, но согласился», — признавалась балерина в мемуарах.

Композитор мечтал о ребенке, надеялся, что когда-нибудь жена решится на этот шаг, но Плисецкая была непреклонна. «Мы бы заботились только о нем, думали только о нем, жили бы только ради него. А я тогда к такой жертвенности не была готова. Рождение ребенка — это минимум один пропущенный год карьеры. Я была не уверена в том, что, испортив фигуру и пропустив год, смогла бы вернуться на сцену. Риск был огромен. И я не рискнула», — говорила прима.

Майя Плисецкая в роли Анны Карениной в балете «Анна Каренина» на музыку Родиона Щедрина Фото: Александр Макаров/РИА Новости

В январе 1999 года в газете «Московский комсомолец» появилась статья от имени якобы незаконнорожденной дочери Плисецкой Юлии Глаговской. Но балерина подала в суд, потребовав от издания компенсации и опровержения опубликованной информации.

До недавнего времени считалось, что состояние супругов может перейти к родственникам Плисецкой — двоюродному брату Борису Мессереру и племяннице Анне Плисецкой.

Недавно в СМИ появилась информация, что наследственное дело Щедрина открыто, значит, появились его наследники, которые обратились к нотариусу.

Адвокат Майя Шевцова рассказала NEWS.ru, что в данной ситуации нотариус, скорее всего, лишь примет заявления от родственников, но разъяснит им, что их права могут быть реализованы только через суд с предоставлением веских доказательств.

«Притязания двоюродных родственников и племянницы при наличии четкого и законного завещания не имеют под собой юридических оснований. Единственная реальная „угроза“ для воли наследодателя — это появление наследника, имеющего право на обязательную долю. Например, официально признанного нетрудоспособного внебрачного ребенка. В этом случае такой наследник получит свою долю от всей наследственной массы, включая авторские права, что уменьшит долю основного наследника по завещанию», — добавила Шевцова.

