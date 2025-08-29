Писал оперы, женился на Плисецкой: как жил музыкальный гений Родион Щедрин
Композитор, народный артист СССР Родион Щедрин
Фото: kremlin.ru
Народный артист СССР, композитор и пианист Родион Щедрин скончался в ночь на 29 августа. Ему было 92 года. В Большом театре его называли величайшим гением современности и мировой классики, а Мариинский театр назвал смерть Щедрина невосполнимой потерей для всего мирового искусства.
Он родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье Константина Щедрина и Конкордии Ивановой. Его отец был композитором и музыкальным педагогом, а мать работала в планово-экономическом отделе Большого театра. В мае 1941 года Щедрин поступил в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
После начала Великой Отечественной войны отец ушел в ополчение, а юноша вместе с матерью с осени 1941 года находился в эвакуации в Куйбышеве. В начале 1942 года глава семейства, получивший контузию на фронте, прибыл в город и устроился в оркестр местного драмтеатра. Весной 1943 года семья вернулась в Москву.
В студенческие годы Щедрин написал несколько камерно-инструментальных и вокальных произведений, в том числе вокально-симфоническую поэму «Двадцать восемь», романсы на стихи Владимира Маяковского и Назыма Хикмета. Наиболее значимыми произведениями раннего периода творчества композитора стали Первый фортепианный концерт и балет «Конек-Горбунок».
В течение 1970–1980-х Щедрин написал балеты «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой», Третий концерт «Вариации и тема», оперу «Мертвые души». Помимо всего прочего, пианист писал музыку к художественным фильмам. Среди них — «Высота» и «Анна Каренина» режиссера Александра Зархи, «Коммунист» Юлия Райзмана, «Нормандия — Неман» Жана Древиля.
С 1958 по 2015 год композитор был женат на народной артистке СССР балерине Майе Плисецкой. В 2000 году вместе с супругой основал «Международный фонд Майи Плисецкой и Родиона Щедрина». Организация занимается поддержкой молодых композиторов и артистов балета по всему миру.
Кадры из жизни легендарного композитора — в галерее NEWS.ru.
Известный русский композитор Родион Щедрин перед началом церемонии торжественного открытия нового Камерного зала Московской филармонии. 10 декабря 2007 года
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Родион Щедрин и Владимир Путин во время вручения государственных премий Российской Федерации
Фото: kremlin.ru
Родион Щедрин и Майя Плисецкая
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
Владимир Путин поздравляет композитора, народного артиста СССР Родиона Щедрина с 85-летием. 16 декабря 2017 года
Фото: kremlin.ru
Народная артистка СССР Майя Плисецкая (слева) и ее супруг композитор Родион Щедрин (справа) у себя дома. 1971 год
Фото: Александр Макаров/РИА Новости
Родион Щедрин, Майя Плисецкая и Анастасия Волочкова
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
Композитор Родион Щедрин за работой. 1968 год
Фото: Василий Малышев/РИА Новости
Концертный зал имени Чайковского. Концерт, посвященный 80-летию композитора Родиона Щедрина
Фото: Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press
Композитор Родион Щедрин в Большом зале Московской консерватории во время премьеры своего сочинения «Старинная музыка российских провинциальных цирков», которое исполнил симфонический оркестр Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева в рамках открытия Московского пасхального фест
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Композитор Родион Щедрин во время работы Второго съезда народных депутатов СССР. 1989 год
Фото: Александр Чумичев/Фотохроника ТАСС
Композитор Родион Щедрин. 1984 год
Фото: Валентина Кузьмина и Николай Малышев/Фотохроника ТАСС
Родион Щедрин и Майя Плисецкая
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
Композитор Родион Щедрин. 2006 год
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press
Композитор Родион Щедрин на творческой встрече, посвященной презентации хорового сборника «Родион Щедрин. Век XXI», в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС