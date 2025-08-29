Писал оперы, женился на Плисецкой: как жил музыкальный гений Родион Щедрин

Народный артист СССР, композитор и пианист Родион Щедрин скончался в ночь на 29 августа. Ему было 92 года. В Большом театре его называли величайшим гением современности и мировой классики, а Мариинский театр назвал смерть Щедрина невосполнимой потерей для всего мирового искусства.

Он родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье Константина Щедрина и Конкордии Ивановой. Его отец был композитором и музыкальным педагогом, а мать работала в планово-экономическом отделе Большого театра. В мае 1941 года Щедрин поступил в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

После начала Великой Отечественной войны отец ушел в ополчение, а юноша вместе с матерью с осени 1941 года находился в эвакуации в Куйбышеве. В начале 1942 года глава семейства, получивший контузию на фронте, прибыл в город и устроился в оркестр местного драмтеатра. Весной 1943 года семья вернулась в Москву.

В студенческие годы Щедрин написал несколько камерно-инструментальных и вокальных произведений, в том числе вокально-симфоническую поэму «Двадцать восемь», романсы на стихи Владимира Маяковского и Назыма Хикмета. Наиболее значимыми произведениями раннего периода творчества композитора стали Первый фортепианный концерт и балет «Конек-Горбунок».

В течение 1970–1980-х Щедрин написал балеты «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой», Третий концерт «Вариации и тема», оперу «Мертвые души». Помимо всего прочего, пианист писал музыку к художественным фильмам. Среди них — «Высота» и «Анна Каренина» режиссера Александра Зархи, «Коммунист» Юлия Райзмана, «Нормандия — Неман» Жана Древиля.

С 1958 по 2015 год композитор был женат на народной артистке СССР балерине Майе Плисецкой. В 2000 году вместе с супругой основал «Международный фонд Майи Плисецкой и Родиона Щедрина». Организация занимается поддержкой молодых композиторов и артистов балета по всему миру.

