29 августа 2025 в 08:57

Писал оперы, женился на Плисецкой: как жил музыкальный гений Родион Щедрин

Композитор, народный артист СССР Родион Щедрин Композитор, народный артист СССР Родион Щедрин Фото: kremlin.ru

Народный артист СССР, композитор и пианист Родион Щедрин скончался в ночь на 29 августа. Ему было 92 года. В Большом театре его называли величайшим гением современности и мировой классики, а Мариинский театр назвал смерть Щедрина невосполнимой потерей для всего мирового искусства.

Он родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье Константина Щедрина и Конкордии Ивановой. Его отец был композитором и музыкальным педагогом, а мать работала в планово-экономическом отделе Большого театра. В мае 1941 года Щедрин поступил в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

После начала Великой Отечественной войны отец ушел в ополчение, а юноша вместе с матерью с осени 1941 года находился в эвакуации в Куйбышеве. В начале 1942 года глава семейства, получивший контузию на фронте, прибыл в город и устроился в оркестр местного драмтеатра. Весной 1943 года семья вернулась в Москву.

В студенческие годы Щедрин написал несколько камерно-инструментальных и вокальных произведений, в том числе вокально-симфоническую поэму «Двадцать восемь», романсы на стихи Владимира Маяковского и Назыма Хикмета. Наиболее значимыми произведениями раннего периода творчества композитора стали Первый фортепианный концерт и балет «Конек-Горбунок».

В течение 1970–1980-х Щедрин написал балеты «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой», Третий концерт «Вариации и тема», оперу «Мертвые души». Помимо всего прочего, пианист писал музыку к художественным фильмам. Среди них — «Высота» и «Анна Каренина» режиссера Александра Зархи, «Коммунист» Юлия Райзмана, «Нормандия — Неман» Жана Древиля.

С 1958 по 2015 год композитор был женат на народной артистке СССР балерине Майе Плисецкой. В 2000 году вместе с супругой основал «Международный фонд Майи Плисецкой и Родиона Щедрина». Организация занимается поддержкой молодых композиторов и артистов балета по всему миру.

Кадры из жизни легендарного композитора — в галерее NEWS.ru.

Известный русский композитор Родион Щедрин перед началом церемонии торжественного открытия нового Камерного зала Московской филармонии. 10 декабря 2007 года
Известный русский композитор Родион Щедрин перед началом церемонии торжественного открытия нового Камерного зала Московской филармонии. 10 декабря 2007 года
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Родион Щедрин и Владимир Путин во время вручения государственных премий Российской Федерации
Родион Щедрин и Владимир Путин во время вручения государственных премий Российской Федерации
Фото: kremlin.ru
Родион Щедрин и Майя Плисецкая
Родион Щедрин и Майя Плисецкая
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
Владимир Путин поздравляет композитора, народного артиста СССР Родиона Щедрина с 85-летием. 16 декабря 2017 года
Владимир Путин поздравляет композитора, народного артиста СССР Родиона Щедрина с 85-летием. 16 декабря 2017 года
Фото: kremlin.ru
Народная артистка СССР Майя Плисецкая (слева) и ее супруг композитор Родион Щедрин (справа) у себя дома. 1971 год
Народная артистка СССР Майя Плисецкая (слева) и ее супруг композитор Родион Щедрин (справа) у себя дома. 1971 год
Фото: Александр Макаров/РИА Новости
Родион Щедрин, Майя Плисецкая и Анастасия Волочкова
Родион Щедрин, Майя Плисецкая и Анастасия Волочкова
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
Композитор Родион Щедрин за работой. 1968 год
Композитор Родион Щедрин за работой. 1968 год
Фото: Василий Малышев/РИА Новости
Концертный зал имени Чайковского. Концерт, посвященный 80-летию композитора Родиона Щедрина
Концертный зал имени Чайковского. Концерт, посвященный 80-летию композитора Родиона Щедрина
Фото: Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press
Композитор Родион Щедрин в Большом зале Московской консерватории во время премьеры своего сочинения «Старинная музыка российских провинциальных цирков», которое исполнил симфонический оркестр Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева в рамках открытия Московского пасхального фест
Композитор Родион Щедрин в Большом зале Московской консерватории во время премьеры своего сочинения «Старинная музыка российских провинциальных цирков», которое исполнил симфонический оркестр Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева в рамках открытия Московского пасхального фест
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Композитор Родион Щедрин во время работы Второго съезда народных депутатов СССР. 1989 год
Композитор Родион Щедрин во время работы Второго съезда народных депутатов СССР. 1989 год
Фото: Александр Чумичев/Фотохроника ТАСС
Композитор Родион Щедрин. 1984 год
Композитор Родион Щедрин. 1984 год
Фото: Валентина Кузьмина и Николай Малышев/Фотохроника ТАСС
Родион Щедрин и Майя Плисецкая
Родион Щедрин и Майя Плисецкая
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
Композитор Родион Щедрин. 2006 год
Композитор Родион Щедрин. 2006 год
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press
Композитор Родион Щедрин на творческой встрече, посвященной презентации хорового сборника ‭«Родион Щедрин. Век XXI», в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
Композитор Родион Щедрин на творческой встрече, посвященной презентации хорового сборника ‭«Родион Щедрин. Век XXI», в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Родион Щедрин
композиторы
Россия
пианисты
