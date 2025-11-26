День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 20:28

Раскрыта тайна развеивания праха Плисецкой и Щедрина

Таранда: многие артисты не попали на развеивание праха Плисецкой и Щедрина

Родион Щедрин и Майя Плисецкая Родион Щедрин и Майя Плисецкая Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Многие артисты балетного сообщества не смогли присутствовать на церемонии развеивания праха балетмейстера Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина, сообщил заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда в комментарии «Абзацу». По его словам, информацию о месте исполнения последней воли пары не раскрывали заранее.

Мы хотели присутствовать, но они все хранили в тайне, практически никто ничего не знал, — отметил Гедиминас.

Солист балета Большого театра пояснил, что организацией занимался немецкий фонд, связанный с именем Щедрина. По его словам, именно поэтому детали церемонии держали в тайне, пока прах не доставили из Германии и не подготовили все на месте.

Ранее генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев не стал подтверждать распространившиеся слухи, что прах Плисецкой и Щедрина был развеян над рекой Окой. Он выразил недоумение по поводу того, зачем некоторые известные личности заранее создают ажиотаж вокруг данного вопроса.

Ранее стало известно, что заслуженную артистку РСФСР Валентину Шарыкину кремируют, а прах захоронят на Химкинском кладбище. Семью актрисы на этом месте хоронят уже 50 лет. Вдовец подчеркнул, что артистка попросила предать ее земле рядом с матерью и бабушкой.

прах
Майя Плисецкая
Родион Щедрин
балерины
композиторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подорожание ЖКУ дважды в 2026 году: сколько будем платить за «коммуналку»
Адвокат рассказала, можно ли Седокову судить за мошенничество
Стало известно, куда переселили жителей Кабардинки после атаки БПЛА
На Украине хотят проверить сделки для Минобороны
Перечислены российские звезды-рекордсмены по количеству браков
Папа Римский ввел два «пикантных» запрета для католиков
Дрисколл прямо сказал, что ждет Украину
Сотрудничество России и Китая стало «пощечиной» для Японии
В МЧС сообщили о масштабном пожаре в подмосковном ресторане
Раскрыта тайна развеивания праха Плисецкой и Щедрина
Адвокат Добровинский рассказал, является ли развод Дибровых фиктивным
В России предложили «переплавить» опыт ветеранов СВО в научные технологии
Стало известно, кто убедил назначить Дрисколла посредником по Украине
ВСУ оказались под двойным давлением на Гуляйпольском направлении
В Испании рассказали, что стоит на кону в украинском конфликте
Критика КВН, скандал из-за СВО, кризис в браке: как живет Денис Косяков
Премиальная шуба на тарелке: добавьте морепродукты и удивите гостей
В РФ дошел «сюрприз из космоса», в Москве ждут крепкие морозы: что дальше
Известная американская певица потребовала $5 млн с ветерана-инвалида
Совфед оставил прежним коэффициент для расчета военных пенсий в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.