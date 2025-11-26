Раскрыта тайна развеивания праха Плисецкой и Щедрина Таранда: многие артисты не попали на развеивание праха Плисецкой и Щедрина

Многие артисты балетного сообщества не смогли присутствовать на церемонии развеивания праха балетмейстера Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина, сообщил заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда в комментарии «Абзацу». По его словам, информацию о месте исполнения последней воли пары не раскрывали заранее.

Мы хотели присутствовать, но они все хранили в тайне, практически никто ничего не знал, — отметил Гедиминас.

Солист балета Большого театра пояснил, что организацией занимался немецкий фонд, связанный с именем Щедрина. По его словам, именно поэтому детали церемонии держали в тайне, пока прах не доставили из Германии и не подготовили все на месте.

Ранее генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев не стал подтверждать распространившиеся слухи, что прах Плисецкой и Щедрина был развеян над рекой Окой. Он выразил недоумение по поводу того, зачем некоторые известные личности заранее создают ажиотаж вокруг данного вопроса.

