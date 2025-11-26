День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 13:50

Гергиев отреагировал на сенсацию о прахе легенды балета Плисецкой

Гергиев не стал подтверждать сообщения о развеивании праха Плисецкой и Щедрина

Валерий Гергиев Валерий Гергиев Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев не стал подтверждать распространившиеся слухи о том, что прах балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина был развеян над рекой Окой. В разговоре с KP.RU он выразил недоумение по поводу того, зачем некоторые известные личности заранее создают ажиотаж вокруг данного вопроса.

Могу так ответить: меня там не было. Давайте вернемся к этой теме через месяц. В конце фестиваля. Тогда все узнаете, — заявил Гергиев.

Гергиев сообщил, что представители Большого и Мариинского театров в настоящий момент заняты подготовкой специальной программы, которая будет посвящена памяти выдающихся деятелей искусства. С 20 ноября по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге пройдет масштабный музыкальный фестиваль-приношение под названием «Майя и Родион».

Ранее артист балета Андрис Лиепа говорил, что прах Плисецкой и Щедрина был развеян над водами реки Оки. При этом он не стал раскрывать конкретные детали и временные рамки данной церемонии.

Майя Плисецкая
балерины
композиторы
Валерий Гергиев
