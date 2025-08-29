В США назвали Щедрина культурной иконой России

Американское издание New York Times опубликовало некролог, посвященный Родиону Щедрину, назвав выдающегося композитора «российской культурной иконой второй половины XX века». Щедрин скончался на 93-м году жизни в больнице Мюнхена.

Родион Щедрин, ведущий российский композитор постсталинской эпохи, чей богатый список сочинений включает оперы, балеты, концерты и симфонии, ставшие важной частью музыкальных сцен Москвы и Санкт-Петербурга, умер… Он и его жена, великая балерина Майя Плисецкая, имели влияние российских культурных икон, — пишет издание.

Автор классических произведений вроде балета «Кармен-сюита» и оперы «Мертвые души», десятилетиями определял развитие российской академической музыки. Его наследие включает сотрудничество с ведущими театрами мира, включая Большой театр, где он долгие годы был главным композитором.

Ранее стало известно, что прах Плисецкой и Щедрина будет соединен и развеян над Россией согласно их совместному завещанию. Композитор скончался ночью 29 августа в Германии. Его супруга ушла из жизни в мае 2015 года от остановки сердца.